El Grupo Pérez Barquero inicia la vendimia para la elaboración de sus vinos blancos jóvenes

Santo y seña de la zona Montilla-Moriles

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: GRUPO PÉREZ BARQUERO

El Grupo Pérez Barquero , una de las firmas de referencia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, ha dado comienzo hoy a la recolección de la uva que permitirá elaborar sus vinos blancos jóvenes más conocidos: Viñaverde “La recolección de la uva se realiza de madrugada, para evitar las horas centrales del día, ya que las altas temperaturas pueden tener efectos negativos sobre los trabajadores y, también, sobre la propia uva”, explicó a Montilla Digital la responsable de Marketing de Grupo Pérez Barquero, Adela Córdoba, quien detalló que, desde hace dos décadas, la cosecha se realiza de forma manual y, también, con maquinaria provista de mesas de selección.“Dado que las uvas se cultivan en la Finca La Cañada y se molturan en el mismo lagar, situado en el corazón de la Sierra de Montilla, el fruto llega a las tolvas todavía fresco, con todas sus propiedades organolépticas”, resaltó Adela Córdoba, quien añadió que “inmediatamente después se moltura y se extrae el mosto yema, que fermentará en depósitos de acero inoxidable a solo 15 grados de temperatura”.Los vinos blancos jóvenes del Grupo Pérez Barquero representan la punta de lanza en la DOP Montilla-Moriles y, también, en Andalucía. No en vano, la firma lanzó en 1983, uno de los vinos más reconocidos en los hogares y en los establecimientos de hostelería.“Hace casi cuatro décadas incorporamos a nuestra amplia gama de vinos tradicionales generosos los blancos jóvenes, que se caracterizan por ser muy aromáticos y frescos”, destacó la responsable de Marketing de Pérez Barquero en referencia a estos vinos en cuya elaboración son protagonistas también los vidueños.“La vendimia temprana o en verde de la uva Pedro Ximénez acentúa la acidez y aligera el grado alcohólico, mientras que las variedades Moscatel o Verdejo dan lugar a vinos muy refrescantes y aromáticos”, subrayó Córdoba, quien hizo especial hincapié en el papel que desempeñan las tierras albarizas de la Sierra de Montilla, que se enmarcan en la Zona de Calidad Superior y que aportan al vino “pureza y toques salinos”.En referencia al, el experto Joan C. Martin –que lo ha seleccionado en varias ocasiones para su guía anual titulada– asegura recordar muy bien cuándo cató por vez primera este vino y el placer que le produjo. "Está muy bien hecho y conecta con la sensibilidad de un buen paladar", asegura este enólogo que entiende "lo singular, preciso y difícil que es hacer un vino así en Montilla".Tras, el Grupo Pérez Barquero incorporó a su amplia gama de vinos la marca–elaborada con una selección de uva Pedro Ximénez, con un toque de Moscatel y con un ramillete de Vidueños– y, hace justo una década, el monovarietal verdejo–cuya uva se corta de madrugada y se moltura de inmediato en el propio lagar de la firma–.“Durante la elaboración de nuestros vinos blancos, más jóvenes, suaves y especialmente refrescantes gracias a sus tonos vegetales y salinos, seguimos un proceso totalmente aséptico, a baja temperatura y de madrugada, evitando así oxidaciones y preservando los aromas frescos y frutales de cada variedad”, concluyó Adela Córdoba.El Grupo Pérez Barquero está integrado por cuatro bodegas de la DOP Montilla-Moriles: Gracia Hermanos, Compañía Vinícola del Sur, Tomás García y Pérez Barquero. Desde su fundación en 1905, esta institución, santo y seña de la comarca vitivinícola cordobesa, ha cuidado con la mayor atención y esmero todas las labores que giran alrededor de la creación del vino.Desde la selección de los mejores pagos de viñas –albarizas de la Sierra de Montilla y de Moriles Altos- hasta la recolección, el transporte y la molturación de la uva, Pérez Barquero presta atención a todos los pasos que continúan con la elaboración del mosto nuevo, su cata y su selección, previa al destino final que, según sus características, serán las botas de crianza, en la amplia gama de vinos de la zona: Finos, Olorosos, Amontillados, Palos Cortados y Dulces de Pedro Ximénez.Reconocido con las distinciones más relevantes en el mundo del vino –con las máximas puntuaciones Parker, multitud de premios y medallas en concursos nacionales e internacionales, así como extraordinarias reseñas en las principales guías–, el Grupo Pérez Barquero ha extendido su nombre por todos los rincones del territorio nacional. No en vano, sus vinos, brandis y vinagres se encuentran en más de cincuenta países de los cinco continentes, figurando a la cabeza de los exportadores de vinos de la zona.Asimismo, Pérez Barquero es una de las pocas bodegas españolas distinguidas con el selloconcedido por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España, en base a los cinco proyectos de innovación que tiene desarrollados con el CDTI por un importe global próximo a los 2 millones de euros.Una de las cuatro firmas que conforman el Grupo Pérez Barquero es Bodegas Gracia Hermanos , que resume la personalidad luminosa, abierta, profunda y pura de las tierras de Montilla-Moriles. Una forma de ser que se concreta con vinos sabrosos y frescos, que se aprecian y se recuerdan. No en vano, la firma lanzó en 1983Otra de las marcas de referencia de Gracia Hermanos es, el fino más vendido en España, “imprescindible” en muchos hogares y fruto de los mejores pagos de Montilla-Moriles y del buen hacer enológico del Grupo Pérez Barquero para mantener un volumen y una calidad constantes a lo largo de los años.Con ocho años de crianza biológica bajo velo de flor,representa, por su parte, todo un emblema de elegancia y, sin duda, otorga prestigio tanto a la bodega como a la propia zona Montilla-Moriles. El vino se comercializa también en su versión “en rama”, para expresar aún más su pureza, y desde hace varios años, también puede adquirirse en formato, de litro y medio.