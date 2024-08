El Ayuntamiento de Montilla reconstruye dos muros en el patio del CEIP San José

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla aprovecha el periodo no lectivo de las vacaciones de verano para desarrollar una serie de obras en varios colegios de la ciudad, a fin de dar respuesta a las peticiones de las comunidades educativas dentro de las competencias municipales de mantenimiento de las instalaciones.Uno de los centros educativos donde el Consistorio ejecuta estas actuaciones con fondos propios es el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San José, que ayer visitó el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, para comprobar el avance de las obras de reposición de dos muros traseros en el patio superior del recinto, donde se habían producido algunos desprendimientos por una filtración de agua y un drenaje poco efectivo de la pista deportiva.“El proyecto que desarrollamos en este colegio es la reconstrucción de los muros perpendiculares a raíz de un nuevo drenaje en la parte inferior para evitar que se repitan los daños por esas filtraciones de agua de lluvia”, explicó la concejala montillana, que contextualizó esta intervención en la ronda de trabajos de mejora de los colegios que su área ejecuta este verano.De hecho, en estos momentos, el Ayuntamiento también opera en el CEIP San Francisco Solano, igualmente con personal municipal, a fin de arreglar los daños ocasionados por los deslizamientos del terreno sobre los que se asienta uno de los patios del colegio, en concreto, el que sirve de acceso al comedor escolar.En su intervención, el alcalde quiso recalcar “el objetivo que para nuestro Ayuntamiento siempre es tener los colegios en las mejores condiciones, de ahí que un verano más, aprovechando la ausencia de actividad, nos preocupemos por la puesta a punto de las instalaciones de cara al nuevo curso”, atendiendo también “las sugerencias y propuestas que las asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) nos vienen haciendo gracias al contacto permanente que mantenemos con ellas”.En este sentido, Rafael Llamas recordó que “el compromiso con la educación de Montilla va más allá de las competencias municipales”. No en vano, el Pleno aprobó la pasada semana la creación de una nueva partida económica de 47.000 euros para la construcción del comedor escolar en el CEIP San José.“Se trata de una obra que no le corresponde ejecutar al Ayuntamiento pero que la hacemos para ayudar a que las familias de este colegio puedan disfrutar de este servicio cuanto antes”, insistió el regidor montillano, quien mostró su sorpresa por ver que “en otros municipios la Junta de Andalucía sí asume la construcción de comedores, pero en Montilla no lo hace”.En su comparecencia de prensa junto a las obras que realiza el Ayuntamiento en el colegio San José, Rafael Llamas lamentó la "ausencia de las inversiones anunciadas por la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en este propio centro escolar y en el CEIP Beato Juan de Ávila".Llamas recordó que, a principios del año 2022, los máximos responsables del Gobierno andaluz en Córdoba anunciaron una inversión de 300.000 euros para el gimnasio del CEIP San José . “El pasado año, en una reunión que tuvimos con el actual delegado territorial, se nos dijo que esta pista cubierta sería una realidad para el mes de junio de este año, pero seguimos esperando cuando las obras ni tan siquiera han comenzado”, lamentó.En similares términos se refirió el alcalde a las obras proyectadas en el CEIP Beato Juan de Ávila. “En este caso, desde la Junta anunciaron a finales del año 2021 una inversión de 460.000 euros para una mejora integral de la instalación eléctrica, la instalación de un ascensor y diversas mejoras en sus accesos y pistas deportivas”, por lo que “nos queda instar a la Delegación Territorial de Educación a que sea sensible a esas actuaciones que se prometieron y que todavía están por hacer en Montilla”.