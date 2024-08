3 métodos de pago populares entre los jóvenes de Córdoba

Las billeteras digitales se consolidan como uno de los métodos preferidos por los jóvenes cordobeses, quienes valoran la seguridad y la comodidad de las mismas

Con la llegada de las nuevas tecnologías, uno de los campos que ha experimentado cambios más significativos ha sido el de los métodos de pago. Los hábitos de consumo han ido cambiando en la población de todo el mundo, afectando al modo de funcionamiento del mercado. Especialmente, esto se ha dado en gran medida en los jóvenes, quienes muestran mayor confianza hacia las nuevas tecnologías que predominan hoy en día. Así, éstas han transformado la manera en la que las nuevas generaciones manejan sus finanzas, a través de métodos rápidos y seguros. En concreto, entre los jóvenes de Córdoba, son tres los métodos de pago que predominan en el mercado: Bizum, Google Pay y PayPal destacan como los métodos preferidos por los jóvenes cordobeses, quienes se suman a la tendencia hacia la digitalización que impera a nivel mundial.Superando los 27 millones de usuarios y los 2500 millones de operaciones desde su lanzamiento en España, Bizum es uno de los métodos de pago más populares en todo el país. Al igual que en el resto de provincias, en Córdoba lo que los jóvenes valoran de la plataforma es la facilidad con la que permite transferir dinero entre cuentas bancarias a través de sus smartphones y sin necesidad de conocer el número de cuenta del usuario. Esto último, sumado a su carácter inmediato, hace que Bizum se posicione por delante de las transferencias bancarias tradicionales, en las que suele ser común el cobro de una comisión para reducir el tiempo de la operación.Así, Bizum es ampliamente utilizado entre amigos a la hora de gestionar pagos de viajes o de locales de restauración. Asimismo, también es muy común el uso de la plataforma para compras en línea y en pequeños comercios, que son cada vez más los que se suman a este método de pago. Por otro lado, las industrias en las que las transferencias son un pilar sólido en su modelo de negocio ven en Bizum un método repleto de ventajas, como es el caso del sector de los juegos de azar. De esta forma, las casas de apuestas con Bizum como método de pago son una opción muy extendida a día de hoy, tal y como se puede ver en la web de https://apuestasonline.net/ y el amplio catálogo que ofrece.Por otro lado, Google Pay es otro de los métodos de pago que más triunfa entre los jóvenes cordobeses. El beneficio de esta billetera digital es que permite realizar pagos mediante el móvil en cualquier establecimiento que acepte pagos contactless. Sin duda, esto supone un gran beneficio para los jóvenes españoles, quienes muestran una clara tendencia hacia el uso de las billeteras digitales. Así puede verse en un estudio de Statista en el que se indica que el 30% de los jóvenes españoles de entre 18 y 35 años utilizan regularmente billeteras como Google Pay en sus pagos.Este método de pago no solo permite realizar pagos de forma sencilla, sino que también integra otros servicios muy útiles, como el almacenamiento de tarjetas de fidelidad, bonos de transporte y cupones de descuento, lo que lo convierte en un herramienta multifuncional que facilita la vida diaria de los jóvenes. En Córdoba, donde la digitalización sigue avanzando a un buen ritmo, Google Pay se ha consolidado como una opción muy recurrente, no solo por su seguridad, sino también por la comodidad que ofrece al agrupar múltiples funciones en una sola aplicación. Sin embargo, hasta hace poco, Google Pay no se encontraba entre las billeteras digitales más utilizadas. No obstante, parece que el monedero del gran gigante tecnológico le está ganando terreno a otros como PayPal.En cuanto a este último, sigue siendo una opción muy popular entre los jóvenes cordobeses, sobre todo en lo que respecta a las compras en línea. Con la plataforma los usuarios pueden realizar sus transacciones sin la necesidad de compartir directamente sus datos bancarios con los comercios , lo que implica un nivel de seguridad muy valorado por la población más joven. Ya para el año 2023, PayPal contaba con más de 400 millones de usuarios activos en todo el mundo y, concretamente en España, el 40% de las transacciones en línea se realizaban a través de la plataforma. En el caso de los jóvenes cordobeses, destinan el uso de PayPal principalmente a la compra de productos internacionales, así como para pagar suscripciones en plataformas de streaming, compras en videojuegos y otros servicios digitales.Como puede verse, la preferencia por métodos de pago digitales como los mencionados refleja un cambio entre los jóvenes cordobeses hacia la inmediatez, la seguridad y la facilidad de uso. Dichos métodos han sido adoptados por esta generación debido a su capacidad para facilitar la gestión financiera diaria de una manera que se adapta a su estilo de vida. Con la expansión del comercio digital, se espera que estos y otros métodos de pago continúen ganando terreno en los próximos años, adaptándose a las necesidades y expectativas de los consumidores más jóvenes.