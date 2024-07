Montilla inicia el verano con los mejores datos de paro de los últimos quince años

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

Montilla ha iniciado el verano 2024 con los mejores datos de paro en los últimos quince años. Así lo ha constatado el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que situó ayer en 1.415 el número de personas sin trabajo en la localidad, la cifra más baja desde el mes de mayo del 2008, cuando el número de vecinos sin empleo fue de 1.401.De esta forma, 16 vecinos de la localidad lograron encontrar un puesto de trabajo a lo largo del pasado mes de junio, lo que representa un descenso del paro del 1,11 por ciento, uno de los mejores datos en el conjunto de la provincia de Córdoba y entre los municipios con más de 20.000 habitantes.De las 1.415 personas paradas registradas en Montilla que existen en la actualidad, 434 son hombres y 981, mujeres. En comparación con el mismo mes del pasado año, la localidad ha experimentado un descenso del paro del 8,41 por ciento, pasando de los 1.545 vecinos sin empleo que se computaban en junio del pasado año a los 1.415 de la actualidad.Pese a ello, Montilla ha visto aumentar su lista de demandantes de empleo –un ítem que incluye tanto a quienes asisten a cursos de formación como a quienes están cobrando el subsidio agrario–, pasando de los 2.816 que se contaban en mayo a los 2.881 con los que cerró el pasado mes de junio.A nivel provincial, el paro descendió en 273 personas, lo que sitúa la cifra actual en la provincia en 57.511 desempleados, "uno de los mejores datos desde la gran crisis del año 2008", a juicio de la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, Ana Belén Acaiña, quien hizo hincapié, no obstante, en que "exceptuando Huelva, donde el paro ha aumentado en junio, Córdoba es la provincia andaluza donde menos se reduce el paro y esto nos debería hacer reflexionar".“Una bajada del paro es siempre bienvenida, pero vemos que se está produciendo también una reducción de la contratación, lo que nos indica que más que generarse empleo, se está estabilizando, lo cual es positivo, pero nos preocupa que se esté haciendo un mal uso de la contratación indefinida fija-discontinúa y que, en realidad, esa estabilización no sea tal”, comentó Acaiña.Para la responsable sindical, “la estabilidad en el empleo que ha traído la reforma laboral, unida a unos mejores salarios, está teniendo una repercusión positiva en el mercado de trabajo pero el panorama sigue siendo prácticamente el mismo", ya que, a su juicio, "no estamos introduciendo los cambios productivos y laborales que nos permitan enfrentar los vaivenes de la economía con más firmeza y seguridad".Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) consideró una "noticia muy positiva" que el paro acumule este año cinco meses consecutivos de bajada en Córdoba. Sin embargo, el sindicato pone el acento en el hecho de que el desempleo entre los jóvenes se haya incrementado y de que la afiliación a la Seguridad Social haya experimentado un importante descenso en este periodo.La presidenta de CSIF Córdoba, María Dolores Navajas, mostró ayer su preocupación ante el incremento del paro entre las personas con menos de 25 años en un 2,6 por cuebti, “lo que nos indica que una parte de la población juvenil se tienen que seguir marchando de la provincia en busca de oportunidades laborales con mejores condiciones que las que pueden encontrar aquí a la hora de poder desarrollar un proyecto de vida”.En este sentido, lamentó la decisión de la Junta de Andalucía de desmantelar la Formación Profesional (FP) pública a distancia “en un momento como el actual en el que no deja de aumentar la demanda de las empresas de un tipo de profesionales que han realizado estos ciclos”.La dirigente sindical señaló que el número de cotizantes se ha reducido en casi 3.000 personas con respecto a mayo, “un dato muy preocupante porque deja entrever que la bajada del desempleo registrado el mes pasado puede ser debida a que muchos cordobeses sin trabajo se marchan a otros territorios para trabajar, algo que queda corroborado con el hecho de que la provincia lleva varios años perdiendo población”.“Habrá que estar pendientes de lo que ocurre en julio y en agosto, dos meses en los que la actividad productiva baja mucho en la provincia”, agregó Navajas quien, en alusión a las mujeres –otro colectivo con especiales dificultades para acceder al mercado laboral–, dijo "alegrarse de que el desempleo femenino haya descendido en junio, aunque aún son muchas las cordobesas que no pueden encontrar un puesto de trabajo, al acaparar más del 62 por ciento de todo el paro en Córdoba".Para UGT, los datos del paro del mes de junio en Córdoba "reflejan, en principio, una tendencia positiva al propiciar el mantenimiento del empleo, evitar los despidos y ofrecer una alta tendencia al crecimiento y consolidación de los nuevos".Sin embargo, según el sindicato, "es a costa de una mayor temporalidad, ya que disminuye el peso relativo de la contratación indefinida". Para UGT, los datos "no sólo refuerzan la idea del éxito de la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno, sino que reafirma la tendencia a la consolidación de un tejido productivo cordobés que se dirige hacia el cambio de modelo productivo tantas veces demandado desde UGT".A juicio de UGT, "existe una serie de elementos en los datos mostrados que nos deben llevar a la reflexión". Por una parte, el dato del paro femenino respecto al masculino, que "no es propio de la sociedad que desde este sindicato dibujamos desde el ámbito de la igualdad". Y es que las mujeres mantienen el peso relativo en el conjunto del desempleo cordobés, con respecto al pasado mes de mayo, dado que seis de cada diez personas desempleadas son mujeres."Además, observamos un crecimiento del paro entre aquellas personas que no han tenido un empleo anterior, lo que sería un mazazo a la generación de nuevas oportunidades", resaltaron desde UGT, que apuestan por un aumento de la formación con compromiso de contratación, "que podría ayudar a este sector a incorporarse a un mercado de trabajo que, por el momento, niega esta oportunidad".