María Jesús Botella reivindica los "logros" de la Junta en infraestructuras sanitarias

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, quiso salir al paso de las denuncias que planteó en Montilla la portavoz del PSOE-A en la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento de Andalucía y volvió a destacar la "apuesta" del Gobierno andaluz por la sanidad pública en la provincia, así como los "logros en infraestructuras" y en la "mejora de las condiciones de los profesionales sanitarios".A través de un comunicado, María Jesús Botella se refirió a la "particularidad de este verano", ya que, según detalló, "los residentes de Medicina de Familia terminan en septiembre y no en mayo, como es habitual, por lo que no se puede contar con estos facultativos para hacer los contratos de sustitución y cubrir el periodo vacacional".En este sentido, la delegada de Salud y Consumo recordó que la Junta de Andalucía ha instado al Gobierno de España a "buscar soluciones sin que haya aportado ninguna", mientras, según aseveró, "el Gobierno andaluz ha trabajado para atender esta situación".Botella destacó que la atención sanitaria "está totalmente garantizada en el periodo estival" y que, en contra de lo que han venido denunciando las organizaciones sindicales en los últimos días , "no se va a cerrar ningún centro de Salud en la provincia".Al respecto, la delegada se refirió al diseño de un plan de fidelización para los médicos internos residentes (MIR) que terminan su formación en septiembre para cubrir los centros con mayores necesidades. "También se va a facilitar a los residentes que finalizan en septiembre una rotación externa en zonas de difícil cobertura, con un complemento económico excepcional", comentó Botella.De este modo, según la responsable de Salud y Consumo, "los MIR podrán terminar su formación en el centro donde se le oferte el contrato", mientras que "los profesionales que lo deseen podrán seguir trabajando de manera voluntaria y serán retribuidos por las horas extra que hagan en verano".María Jesús Botella desveló que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) va a hacer más contratos que, en el caso de Córdoba, alcanzan los 3.062: 2.795 para atención hospitalaria y 267 para atención primaria, lo que, a juicio de la delegada, "supone un aumento de 185 respecto al pasado año" y permite cubrir las vacaciones de todos los perfiles profesionales.Por otro lado, respecto a los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), este verano habrá 40 activos en toda la provincia, 16 de ellos en el Área Sur: Aguilar de la Frontera, Benamejí, Cabra, Doña Mencía, Lucena, Rute, Nueva Cartera, Castro del Río, Espejo, Fernán Núñez, Moriles, Iznájar, La Rambla, Santaella, Jauja y Priego de Córdoba.Por último, respecto a los refuerzos covid, la delegada recordó que “se pusieron en marcha por la pandemia y después de que el Gobierno haya cortado la financiación, la Junta ha mantenido estos refuerzos y, en mayo, se decidió hacer plantilla a 2.382 profesionales de toda Andalucía". Por su parte, a 3.175 de los antiguos refuerzos se le renovaron los contratos desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre "para mantener la asistencia sanitaria adecuada en verano", en palabras de María Jesús Botella.