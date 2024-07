REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La totalidad de las residencias de mayores de Centros No Lucrativos de Córdoba cumple las ratios de profesionales. Así lo desvela un sucinto estudio elaborado de manera informal por la consultora AGO – Servicios a Entidades Sociales y Solidarias con datos de 26 de residencias de mayores, en el que se constata que el 100 por cien de los centros consultados cumplen las ratios mínimas para el personal de atención directa.El estudio realiza un análisis sobre el grado de cumplimiento de las residencias de mayores en relación con las ratios de profesionales y usuarios y evidencia que la totalidad de estos centros sociosanitarios, en su mayoría asociados a la Asociación Andaluza de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del sector solidario (Lares) , cumplen la normativa en lo que a ratios de persona se refiere.El estudio, realizado entre 26 de las 87 residencias de mayores existentes en Córdoba –lo que representa el 29,89 por ciento–, revela que existen tantas gerocultoras, personal de enfermería y otros profesionales de atención directa suficientes como exige la normativa legal impuesta por la Junta de Andalucía.El estudio igualmente realiza un esbozo de los costes de explotación de los centros consultados y demuestra que el precio/plaza de los centros concertados debería aumentar a unas cantidades que hicieran al sector sostenible. "El actual precio es, a todas luces, inferior al coste plaza, está constatado, lo que hace trabajar a pérdidas a los centros no lucrativos, haciendo peligrar a medio plazo su permanencia en el tiempo", detalla el estudio.Desde los centros consultados se muestra igualmente el "claro interés" por parte del Servicio de Inspección de la provincia de Córdoba por asesorar y hacer cumplir las normativas de un sector que consideran "olvidado" y "muy necesitado de ayudas", si bien no reclaman tanto las "siempre bienvenidas subvenciones" como el poder disponer de un precio plaza que se ajuste al servicio prestado.Aun así, y a pesar de estas circunstancias, los centros consultados no han disminuido la calidad ofertada de su atención personalizada en la persona y, además, no han tenido deterioro alguno de las condiciones de trabajo de los profesionales de sus centros."De manera general, todos los puestos se cubren cuando hay ausencias y realizan solo las tareas para las cuales han sido contratados, que tienen que ver directa o indirectamente con las actividades básicas de la vida diaria de las personas residentes", añade el ecónomo general de Lares, Rafael Luque Muñoz, quien resalta que "para los centros consultados es tan importante el bienestar de sus residentes como el de sus trabajadoras y trabajadores".Rafael Luque anunció que la investigación que se acaba de dar a conocer "es solo el avance de un esperado estudio mayor, aún pendiente de desarrollar por completo", que tratará de disponer de una mayor y representativa muestra estadística, con técnicas de muestras adecuadas que produzcan ejemplos reales y oportunos de la realidad del sector residencial no solo en la provincia de Córdoba, sino también en Andalucía y en el resto del territorio español.