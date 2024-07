CCOO se encierra en Emproacsa para protestar contra la "actitud antisindical" de Salvador Fuentes

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CCOO

El comité de empresa de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), dependiente de la Diputación de Córdoba, aprobó ayer por diez votos a favor y tres en contra llevar a cabo hasta mañana un encierro en las oficinas centrales de la empresa pública para protestar contra la "actitud antisindical" mostrada por el presidente de la firma, Salvador Fuentes, máximo responsable de la institución provincial y del equipo de gobierno del Partido Popular (PP).A juicio del comité de empresa de Emproacsa, "desde que Salvador Fuentes accedió al cargo ha ignorado, incluso ninguneado, a la representación social mayoritaria, mostrando una clara falta de colaboración y de compromiso con CCOO y, por ende, con el comité de empresa en el que CCOO ostenta la mayoría absoluta". Para los representantes sindicales, el presidente de la Diputación "actúa siempre de forma autocrática, antisindical y antidemocrática", al "no respetar" el resultado de las elecciones sindicales celebradas en octubre del pasado año.El secretario de la Sección Sindical de CCOO de Emproacsa, Vicente Suárez Mata, señaló ayer que “desde el 6 de octubre de 2023, cuando se registró un documento solicitando elevar al Consejo de Administración de Emproacsa un acuerdo sobre teletrabajo, hasta la fecha no se ha dado respuesta a ni uno solo de los escritos registrados por CCOO y tampoco han comparecido a las reuniones convocadas”.De hecho, el pasado mes de febrero se convocó la mesa de negociación del convenio, a la que no asistió la dirección de la empresa, lo que motivó la denuncia de CCOO ante los juzgados. El juicio, de hecho, está previsto para el próximo mes de octubre.“La actitud antisindical ha quedado más que clara", sostienen desde CCOO, que añande que la empresa ha convocado asambleas de trabajadores con el objetivo de "contrarrestar las convocatorias de asambleas de CCOO para explicar los incumplimientos del convenio por parte de la empresa".Por ello, el responsable sindical criticó ayer la gestión que viene realizando "de forma personal y unilateral" el presidente de la Diputación de Córdoba, "con una actitud autocrática y menospreciando la participación no solo de la representación social sino de los profesionales, tanto técnicos como operarios de la empresa".A juicio del sindicato, con esta actitud Salvador Fuentes "ha conseguido la desmotivación total del personal, la judicialización de la empresa y un deterioro de las relaciones laborales y profesionales" en Emproacsa. A su vez, para Vicente Suárez, "el protagonismo que viene exhibiendo Salvador Fuentes en los medios de comunicación va encaminado a un beneficio político personal y no a la gestión para solucionar las diferentes problemáticas de todo tipo que se dan en la empresa”.La Sección Sindical de CCOO, con mayoría absoluta en el Comité de Empresa de Emproacsa, “no va a permitir más esta situación y continuará denunciando el proceder del presidente y la verdadera situación que se está viviendo en la empresa, con continuos incumplimientos del convenio colectivo, así como para defender la reputación y el prestigio de toda la plantilla”.