Buzón del Lector | Montemayor, en defensa de la sanidad pública

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE MONTEMAYOR

FOTOGRAFÍAS: PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE MONTEMAYOR

El pasado 11 de julio, tuvo lugar en la Caseta Municipal de Montemayor la segunda asamblea abierta de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Montemayor. La primera fue con motivo de nuestra presentación, el 20 de febrero de 2024, en el salón de actos de la Casa de la Cultura, con el aforo completo, incluidos los pasillos del edificio.El principal objetivo de aquella asamblea era explicar a nuestros vecinos la situación en la que se encuentra la sanidad pública andaluza y, de manera más concreta, los hospitales de Montilla, Puente Genil, Cabra e, incluso, el Hospital Universitario Reina Sofia de Córdoba.Para la ocasión nos rodeamos de tres personas expertas en la materia: Manuel Baena Cobos, medico jubilado; Antonio Ponferrada, administrativo en el Hospital de Montilla; y Antonio Baena Cobos, presidente de la Plataforma de Puente Genil.Después de la magnífica información que ofrecieron estos tres compañeros, y tras la intervención del público en el punto de Ruegos y preguntas, presentamos a la asamblea la propuesta de crear una plataforma con una propuesta de mesa de coordinación, para luchar por algo tan fundamental como es la sanidad pública y de calidad, siendo la repuesta de nuestros vecinos unánime, es decir, un SÍ con mayúsculas.A partir de ahí, nuestra hoja de ruta ha sido trabajar de una manera seria, coherente, firme e ilusionante, convencidos de que lo que estamos pidiendo es algo totalmente nuestro, nuestros derechos, ya que los pagamos con todos los impuestos.Hemos asistido con nuestras pancartas y con algo que se ha convertido en nuestra seña de identidad –nuestras camisetas y nuestras gorrillas– a todos los sitios donde se haya planteado alguna reivindicación al respecto. Varias veces en Montilla, defendiendo nuestro Hospital Comarcal y, también, varias veces en Córdoba, Fernán Núñez, Puente Genil y Cabra.Nuestro segundo encuentro con nuestros vecinos fue el pasado jueves 11 de julio en la Caseta Municipal, durante el transcurso de una asamblea cuyos temas principales consistían en presentar nuestra plataforma jurídicamente constituida, lo cual nos permite plantear manifestaciones a nivel local que, hasta ahora, sin estos documentos oficiales, no hemos podido convocar. Pero nunca nos hemos olvidado del estado tan deplorable que presenta nuestro Centro de Salud.Otro asunto de suma importancia para nosotros es el del acceso a la información: queremos que la ciudadanía sepa con certeza y de primera mano lo que está pasando con la sanidad publica andaluza, así como las recetas para decirles a los que nos gobiernan que ya basta de quitarnos lo que nos pertenece.En nuestra plataforma hay personas que están lo suficientemente formadas como para explicar la verdad a nuestros vecinos, pero queríamos que esta información fuera proporcionada por profesionales que saben mejor que nadie lo que está pasando porque lo están viviendo en cada momento.También queríamos saber hasta dónde piensa llegar el Gobierno andaluz si no lo paramos antes de que sea tarde. Para ello contamos, nada más y nada menos, que con un gran equipo formado por Eduardo Tello, especialista en Traumatología; Francisco García, presidente del Sindicato Médico de Córdoba; Rafael Osuna, del Sindicato de Enfermería SATSE; y Manuel Diaz Caro, del Sindicato de Enfermería.El acto fue abierto por el alcalde de Montemayor, Antonio García López, que agradeció la presencia de los ponentes y a la plataforma por haberse constituido en esta herramienta legal para luchar por la sanidad pública. El primer edil también reconoció públicamente el gran trabajo que están realizando, ofreciendo todo su apoyo, tanto personal como el del propio Ayuntamiento.A continuación, nuestra compañera Juanita Córdoba Mora, vicepresidenta de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Montemayor, dio la bienvenida a las más de 160 personas que llenaban las sillas que se habían colocado, más las que había de pie, junto a cargos institucionales o en representación de asociaciones y partidos políticos. Por su parte, Ángeles Alcaide fue la encargada de presentar uno a uno a los cuatro ponentes.Para finalizar queremos decir que nos encontramos muy satisfechos porque nuestros objetivos se cumplieron con creces: los ponentes nos dieron una información, además de maravillosa, necesaria, que se vio enriquecida con el punto de Ruegos y preguntas, en el que intervinieron muchas personas.La asistencia la consideramos muy aceptable y dentro de nuestras previsiones. A su vez, consideramos muy importante la presencia del vídeo comunitario, ya que hizo llegar en directo toda la información a los hogares de Montemayor.Por último, pero no por ello menos importante, queremos dar las gracias a los cuatro ponentes, grandes profesionales de la sanidad pública, por haber aceptado nuestra invitación al acto. Gracias infinitas, así como a todas las personas que hicieron posible este acto informativo que tanta falta nos hacía en estos momentos. Nos seguimos viendo en las calles y donde haga falta.