Buzón del Lector | En defensa de la sanidad pública

RAFAEL QUINTERO ARROYO

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO (ARCHIVO)

se hace eco en sudel agradecimiento de un ciudadano al personal del Hospital Comarcal de Montilla. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Mi nombre es Rafael Quintero Arroyo, vecino de Montilla, y quiero agradecer con esta carta a todo el personal médico y sanitario que realiza su trabajo en el Hospital Comarcal de Montilla y, más concretamente, al equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por la profesionalidad y la eficiencia que demuestran cada día, a pesar de la gran sobrecarga de trabajo que están sufriendo, de la escasez de plantilla y de las limitaciones de recursos de los que disponen.La gran calidad del trabajo que realizan estos profesionales la he podido comprobar con motivo del ingreso de mi esposa este pasado 30 de mayo en el Hospital de Montilla, siendo trasladada el 3 de junio al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde estuvo ingresada hasta el 7 de junio.Defendiendo a los profesionales sanitarios, quiero hacer una defensa de la sanidad pública en nuestro país y, en particular, en Andalucía, que lamentablemente parece que está siendo desmantelada por quienes tienen la obligación de hacer de ella un derecho fundamental de todas las personas.Y es que en el Hospital de Montilla todo el mundo lamenta la falta de personal, que se hace patente en la atención a los usuarios y hace que los profesionales estén desbordados. Cuando mi esposa tuvo que ingresar, vi que las instalaciones de Críticos dejan mucho que desear, ya que no había ni siquiera una sala de espera para poder estar cerca de los familiares, no teniendo los acompañantes más remedio que marchar a casa obligatoriamente, a partir de las 22.00 de la noche, y teniendo que estar pendiente de que te llamen o no te llamen.Quiero también denunciar los recortes que la Junta de Andalucía está haciendo con el servicio de ambulancia para casos de urgencias. En nuestro caso, cuando hubo que ingresar a mi mujer, tuvimos la suerte de que la ambulancia estaba en Montilla y no estaba atendiendo otra urgencia del Área Sanitaria en otra población. El propio equipo médico me dijo que menos mal que estaban en Montilla y no estaban atendiendo otra urgencia y que, de no ser así, posiblemente las consecuencias hubieran sido muy graves.Los ciudadanos tendríamos que hablar claro y decirles a quienes ahora gobiernan en la Junta de Andalucía que la sanidad no es un negocio, sino un derecho. Y que hay que invertir todos los recursos necesarios para que los andaluces tengamos ese derecho a la salud.