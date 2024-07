Almodóvar del Campo dedica un monumento en bronce a san Juan de Ávila

Figura clave del Siglo de Oro español

Una monumental escultura de san Juan de Ávila preside desde hace unos días la Plaza de la Trinidad de Almodóvar del Campo, la localidad manchega de unos 5.800 habitantes en la que, el 6 de enero de 1500, vio la luz el último Doctor de la Iglesia Universal.Ante decenas de vecinos de la localidad tenía lugar el acto institucional por el que esta obra de tamaño natural, obra del prestigioso escultor sevillano José Antonio Navarro Arteaga, quedaba inaugurada y bendecida, enriqueciendo de este modo el amplio patrimonio artístico de esta localidad situada en la comarca de Valle de Alcudia, en el límite con el Campo de Calatrava, en Ciudad Real.La nueva efigie, con una envergadura de un metro y ochenta centímetros de alto, representa a san Juan de Ávila revestido con los atributos eclesiásticos propios de los doctores de la institución eclesiástica, además de portar un crucifijo y una representación de su principal obra que dejó para la posteridad, elLa obra luce también los escudos de los papas Pío XII y Benedicto XVI, quienes le otorgaron, respectivamente, los títulos de patrón del clero español y Doctor de la Iglesia, además del escudo de la Diócesis de Ciudad Real, representado por las figuras de las cuatro órdenes militares, aludiendo así a su condición de copatrón de la Iglesia diocesana.Y, como dijo el reconocido y premiado artista durante el turno de intervenciones –en el que también tomaron la palabra el alcalde, José Lozano, y el párroco, Juan Carlos Torres– esta obra “no es un trabajo cualquiera, no es un monumento más, sino un hito muy importante dentro de mi vida, de mi carrera y sobre todo, de mi creencia, de mi fe”.Navarro Arteaga abundó a este respecto al remarcar que, en el monumento, el santo almodovareño “agarra la cruz mostrando el camino con esa fuerza, con esa determinación que él, siendo pequeño y pasando por estas calles y esta plaza, tomó como suya”, emplazando a los presentes a percibir esa misma experiencia.El escultor se reconoció “empequeñecido al lado de la figura de este vuestro paisano”, de quien ensalzó su “humanidad presente en todo lo que hizo y su humildad” y afirmó que “esta figura de bronce en lo físico, en lo espiritual es aún mucho más grande”, por lo que instó a los presentes a “sentiros orgullosos de haberlo tenido aquí entre vosotros”.Virada ligeramente hacia su cercana casa natal, la escultura descansa sobre un pedestal hexagonal de 1,50 metros de alto, concebido por Diego Álvarez de los Corrales, arquitecto colaborador de la Parroquia, y en uno de cuyos laterales reza la inscripción con que la población fija este homenaje a su paisano.Dice así: «Almodóvar del Campo, a su ilustre hijo el santo maestro Juan de Ávila, patrón del clero español, proclamado Doctor de la Iglesia Universal por S.S. el Papa Benedicto XVI en la Ciudad del Vaticano el 7 de octubre de 2012», luciendo por arriba el sello personal del santo y, de rúbrica final, la fecha conmemorativa del 10 de mayo de 2024.En su alocución, José Lozano subrayaba la singularidad de esta nueva escultura por el hecho de mostrar, por primera vez en la vía pública, a san Juan de Ávila de pies a cabeza y solamente él, dado que en la Plaza Mayor existe otra junto al también santo oriundo de la localidad Juan Bautista de la Concepción.Y, además, “todas las tallas, sean religiosas o civiles, son en cualquier caso anteriores a un hito que puso a Almodóvar del Campo en relevancia mundial cuando, en el inabarcable legado de enseñanzas cristianas de San Juan de Ávila, el Vaticano lo proclamó, hace ya casi una docena años, Doctor de la Iglesia Universal, con lo que eso trasciende”, dijo.Lozano García también apelaba a la “responsabilidad” del Ayuntamiento “de hacer valer lo, mucho y bueno, hecho por quienes han venido al mundo entre nosotros, máxime si acciones como la que estamos compartiendo tiene un irrefutable añadido afectivo, cultural, artístico y turístico”.Y en este sentido aludía a destacadas esculturas en bronce que ya venían plasmando la figura del santo almodovareño en otras destacadas ciudades del país, como es el caso de la existente en el exterior de la catedral de La Almudena en Madrid o en la Plaza de los Mercedarios en Ciudad Real.Respecto del emplazamiento de la obra monumental del artista sevillano, el regidor hizo hincapié en situarse en “un punto neurálgico, de confluencia, en la significación religiosa de Almodóvar del Campo”, desde donde dar “la bienvenida a quienes, de manera natural, adentran sus pasos, como peregrinos o como turistas, en nuestro paisaje urbano”.Por su parte, Juan Carlos Torres agradeció al alcalde “su determinación libre de complejos para instaurar este homenaje perpetuo a nuestra almodovense más universal” y reconocía en el autor del monumento tener “las manos ungidas por Dios”, por ser capaces de crear “esta bella imagen que pasará a la historia del mejor patrimonio artístico y cultural” local.El párroco recordó que en “seiscientos lugares de España y del mundo hoy se venera la figura de san Juan de Ávila como uno de los mejores humanistas a la vez que reformador, pensador, inventor, escritor, educador, fundador, promotor de calidad y de justicia social y como un hombre de una calidad humana que está fuera de los parámetros comunes”.Por eso ve “completamente lógico y acertado” el detalle de esta nueva talla en Almodóvar del Campo al sumarse con ella “a este movimiento reconocedor de los valores de alguien que es uno de los suyos” y a través de la cual el cuarto Doctor de la Iglesia, natural de la población, “sí es profeta en su tierra porque es querido y estimado” en su lugar natal.Torres, quien bendijo la flamante efigie acompañado de Lozano García y Navarro Arteaga, recordó que la misma no está destinada al culto religioso sino para homenajear a quien “está presente en los cinco continentes” y cuyas obras “han sido traducidas a decenas de idiomas europeos e, incluso, lejanos a nosotros como el ruso, el chino o el árabe”.Y aludió a las miles de visitas recibidas, la mayoría con sentir peregrino, desencadenadas tras la proclamación en 2012 del doctorado y a través del movimiento parroquial VOCATIO, “suscitando múltiples beneficios, por lo que todas estas razones justifican sobradamente que Almodóvar dedique un monumento para honrar tan insigne figura”.El acto, que se iniciaba pasadas las 20.00 de la tarde en la Plaza de la Trinidad, a los pies del templo parroquial de Almodóvar del Campo, fue presentado por la edil de Cultura y Turismo, Virginia López, intercalando piezas musicales clásicas a cargo de la formación Musicordae y de la soprano Patricia Gozalo.Entre el público asistente, con profusa representación de hermandades, asociaciones y otras entidades del municipio, estuvieron la diputada nacional Carmen Fúnez; el nuevo capitán de la Guardia Civil en la zona de Puertollano, Carlos Asensio o los sacerdotes fray Javier de María y Alfonso Morejudo.San Juan de Ávila fue fundador de centros de Teología y Humanidades en Baeza, Granada y Córdoba, así como de varios colegios en Jerez de la Frontera, Priego de Córdoba, Montilla, Úbeda, Sevilla, Alcalá de Guadaira, Palma del Río y Écija. Sus reliquias presiden el altar de La Encarnación, una iglesia situada en la calle Corredera cuya construcción comenzó en 1726 y que, por diversos avatares históricos, no fue concluida hasta 1949.Orientador espiritual de San Francisco de Borja, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y Fray Luis de Granada, este montillano adoptivo preparó escritos y memoriales para los concilios de Trento y Toledo, contribuyendo en gran medida a la posición preeminente que ostentó la localidad durante el Siglo de Oro.El 7 de octubre de 2012, el Papa Benedicto XVI proclamó Doctor de la Iglesia Universal a San Juan de Ávila. Dos minutos antes de que el reloj de la plaza de San Pedro marcara la diez de la mañana, el Sumo Pontífice reconoció el doctorado del asceta manchego, que nació en Almodóvar del Campo el 6 de enero de 1500, ante la presencia de decenas de montillanos que se desplazaron hasta Roma para presenciar en directo este acontecimiento histórico. Con esa proclamación, San Juan de Ávila se unía a otros grandes doctores de la Iglesia nacidos en España como San Isidoro de Sevilla (560-636), Santa Teresa de Jesús (1515-1582) y San Juan de la Cruz (1542-1591).