Montilla-Moriles se reivindica como destino cicloturístico para los amantes del vino

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Las instalaciones de Bodegas Robles , santo y seña de la producción ecológica en Andalucía y referente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, acogieron ayer la presentación del proyecto, en un acto que contó con la presencia de José Luis López, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, y de Rafael Llamas, presidente de la Ruta del Vino Montilla Moriles La iniciativa, que se enmarca en el proyecto, busca "fortalecer el turismo enológico y cicloturístico en la comarca Montilla-Moriles", además de potenciar la oferta turística y de promover el desarrollo sostenible del territorio, gracias a la ayuda concedida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next GenerationEU El nuevo proyecto está liderado por la Asociación para la Promoción del Turismo del Vino (Avintur), encargada de gestionar la Ruta del Vino Montilla-Moriles, cuyos inicios se remontan al año 2001, fruto del compromiso que el Ayuntamiento de Montilla adquirió con la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin)."El objetivo no es otro que el de dinamizar la cultura del vino, desestacionalizar la demanda y atraer turistas a destinos rurales de interior para poner en valor el paisaje y el patrimonio vitivinícola de nuestra zona", declaró Rafael Llamas, alcalde de Montilla y presidente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles.De este modo, la iniciativa prevé crear una red de itinerarios "ciclo-enoturísticos", con un análisis previo del territorio, que abarcará más de 450 kilómetros a través de los 17 municipios que conforman la Ruta del Vino Montilla-Moriles y "con itinerarios diseñados para diferentes categorías de ciclistas"."Además, se realizarán programas de sensibilización, formación, concienciación y educación en el ámbito del ciclo-enoturismo y se marcarán líneas estratégicas basadas en las tendencias actuales, siempre apostando por la sostenibilidad y fomentando el turismo activo", declaró Rafael Llamas, quien hizo hincapié en la importante cooperación público-privada en esta iniciativa.A juicio del primer edil montillano, la creación de rutas ciclo-enoturísticas "potenciará la imagen de Montilla-Moriles como un destino de referencia que, además, estará visible a través de la creación de un sitio web propio para el proyecto".El programase apoya en una red de actores públicos y privados que incluye empresas y agentes turísticos del territorio, "garantizando así una integración efectiva y el éxito del proyecto", a juicio del presidente de la entidad.La Real Federación Española de Ciclismo, a través de su Oficina de Transformación e Innovación, será la encargada de desarrollar el proyecto y, por ello, hoy mismo ha tenido lugar la primera reunión de trabajo a la que han asistido entidades públicas para conocer de primera mano las necesidades de todos los municipios y agentes implicados.José Luis López, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, reconoció que “estamos ante una iniciativa innovadora que va a unir dos pasiones, la bicicleta y el vino, que mueven a miles de personas ya no solo en nuestro país, sino en todo el mundo"."Desde la Real Federación Española de Ciclismo llevamos años impulsando iniciativas para promover el cicloturismo", añadió el máximo representante federativo, quien hizo hincapié en que el proyectosupone "un nuevo reto y una oportunidad para poner en valor el potencial cicloturístico de una región que cuenta con unas bondades incomparables para los entusiastas de la bicicleta".Por último, Rafael Llamas se mostró convencido de que la iniciativa "consolida la creciente oferta deportiva de la región", toda vez que la "compatibiliza con la cultura del vino", además de "representar un paso importante hacia la modernización y diversificación del turismo sostenible en la comarca que, de este modo, ofrece nuevas experiencias para los visitantes".