La Mancomunidad Campiña Sur clausura su programa de formación en seguridad informática

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

El presidente de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, acompañado de la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, así como de alcaldes y alcaldesas de la comarca, clausuraron ayer el Programa de Empleo y Formación “Campiña Sur Cibersegura” , dirigido a jóvenes desempleados de entre 16 y 30 años.Durante el acto, Ruz indicó que “la Mancomunidad Campiña Sur ha apostado firmemente por este programa porque creemos en el potencial de los jóvenes de nuestra comarca", ya que "una sociedad capacitada y bien formada es clave para el progreso”.El presidente de la entidad explicó también que “al invertir en formación, estamos invirtiendo en el futuro de nuestros municipios y, por eso, este programa no solo ha sido una oportunidad de aprendizaje, sino que estamos generando empleo, creando nuevas oportunidades y fortaleciendo el tejido socioeconómico de la comarca".A juicio de Miguel Ruz, "los conocimientos adquiridos por este alumnado no solo les abren puertas en el mercado laboral, sino que también benefician a las empresas locales que buscan profesionales capacitados para enfrentar los retos tecnológicos del presente y del futuro”.El también alcalde de Montalbán de Córdoba quiso felicitar al alumnado por su “dedicación, compromiso y esfuerzo excepcionales, ya que no es fácil estar en un programa tan exigente y perseverar hasta el final, demostrando una gran capacidad de aprendizaje y adaptación, habilidades que son esenciales en el mundo de la tecnología y la seguridad informática”.Por su parte, María Dolores Gálvez detalló que la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha sido beneficiaria de otros dos proyectos en la tercera convocatoria de este programa, que se resolvió a finales del 2023 y agradeció a esta entidad y a los alcaldes y alcaldesas de la comarca su implicación e interés en la puesta en marcha de acciones como estas."No solo las desarrolladas a través de esta Mancomunidad, sino de manera individual por algunos de los ayuntamientos que la componen y gracias a ese esfuerzo esta comarca ha conseguido 15 proyectos de Empleo y Formación desde la puesta en marcha de esta iniciativa”, resaltó Gálvez, quien añadió también que “la inversión de la Junta en este territorio para el desarrollo de estas acciones va a suponer más de 6 millones de euros que formarán en total a 225 personas”.La delegada territorial de Empleo insistió en la necesidad de trabajar "mano a mano" con los ayuntamientos, ya que “son los mejores aliados en los territorios para desarrollar las diferentes políticas activas de empleo, como la que hoy visitamos y que solo buscan la mejora de oportunidades laborales para la ciudadanía y el desarrollo económico de los pueblos”.El Programa de Empleo y Formación “Campiña Sur Cibersegura” se inició hace doce meses, con una inversión de 388.191 euros, por parte de la Junta de Andalucía. El alumnado ha recibido formación profesional en alternancia con la práctica profesional, a través de un plan formativo que ha contado con dos certificados de profesionalidad: Operaciones de Redes Departamentales (IFCT0110) Nivel 2 y Seguridad Informática (IFCT0109) de Nivel 3.Las prácticas profesionales se han llevado a cabo en las sedes de los doce ayuntamientos que integran la Mancomunidad y el alumnado, desde el inicio hasta la finalización del proyecto, ha contado con contratos de formación en alternancia, siendo su retribución en base al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).