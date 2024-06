La Federación Andaluza de Triatlón convoca a cuatro montillanos para disputar el Campeonato de España

Formatos de competición

Horarios y programa de carreras

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: C.D. MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN

La Federación Andaluza de Triatlón ha convocado a cuatro integrantes del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón para disputar este fin de semana en la localidad pacense de Mérida el Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar CSD CESA –para las categorías Infantil y Cadete– y el Campeonato de España de Triatlón por Autonomías –para las categorías superiores a las escolares–.De este modo, para el Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar CSD CESA, la Federación Andaluza de Triatlón ha decidido convocar, dentro de la Selección Autonómica Infantil Masculino, a, toda vez que Said Diallo ha sido incluido en el listado como suplente o reserva. Por su parte, la Selección Autonómica Infantil Femenina ha decidido contar con la triatleta montillanaPor otro lado, para el Campeonato de España de Triatlón por Autonomías, la Selección Andaluza Absoluta Masculina contará entre sus efectivos con, mientras que Eduardo Escalante Gutiérrez ha sido incluido como reserva, en caso de que algún componente del equipo sufra una lesión o algún inconveniente que le impida competir.Por último,como titular y Alicia Soriano Román como reserva formarán parte de la Selección Andaluza Absoluta Femenina, bajo la dirección técnica de Héctor Pérez Alba y José Ángel Díaz Cabrera, que especificaron que los deportistas que han sido incluidos en la convocatoria como suplentes o reservas no asisten al viaje, salvo en el caso de que falle un deportista de su convocatoria.La localidad de Mérida acogerá igualmente los campeonatos de España de Relevos Mixtos en Edad Escolar y por Autonomías, así como la prueba de Relevo Mixto Inclusivo por Comunidades Autónomas, tanto Escolar como Absoluto. Las competiciones se presentaron en el Claustro de Santa Clara, en Mérida, con la participación del director general de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro; del concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Marín; y de los presidentes de las federaciones Española y Extremeña de Triatlón, José Hidalgo y José Manuel Tovar.Para Santiago Amaro, “eventos de este calado confirman la apuesta de la Junta de Extremadura por el deporte y por visibilizar la región a través de la promoción deportiva y turística. No solo hablamos de deporte, estos campeonatos son también atractivos a nivel económico y social"."Su impacto será importante, ya que 700 personas participarán en ambas citas”, apuntÓ igualmente Amaro, antes de reiterar “la apuesta de la Junta de Extremadura por el fomento del deporte desde la base y la apuesta por promocionar e impulsar la práctica deportiva desde edades tempranas, así como los hábitos de vida saludable”.Para el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Marín, los campeonatos de España de Triatlón en Edad Escolar CESA y por Autonomías “son una oportunidad excelente para mostrar en un entorno de actividad deportiva todo el patrimonio excepcional de la ciudad”. Por estos motivos, en el Consistorio emeritense están “encantados de acoger una cita tan importante para el triatlón de toda España y orgullosos de poder hacerlo”.Por su parte, el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, incidió en la importancia de este campeonato, “por ser un hito para la federación, y porque en su desarrollo conviven tanto la élite como la promoción de este deporte”.El Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar CSD CESA se disputa en una doble jornada que incluye pruebas individuales con series clasificatorias y una final por categoría el sábado, en la que los deportistas de cada selección autonómica suman puntos para la clasificación del fin de semana en función de las posiciones que ocupan en las carreras. Las clasificaciones por selecciones se cierran el domingo con los puntos obtenidos en el Relevo Mixto Escolar, que termina de configurar la tabla.El Campeonato de España de Triatlón por Autonomías repite los mismos formatos de competición, con la participación de deportistas de las categorías superiores defendiendo los colores de sus Federaciones Autonómicas y Comunidades Autónomas.El Relevo Inclusivo Escolar y por Autonomías presenta equipos autonómicos compuestos por una triatleta, un triatleta, y una o un paratriatleta, realizando cada uno un triatlón SuperSprint y entregando la posta en tres espectaculares relevos.El sábado 29 de junio comenzarán las pruebas con las salidas de las Semifinales A y B del Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar CSD CESA entre las 9.00 y las 10.30 de la mañana, en las que deportistas de las carreras femenina y masculina buscarán el paso a las finales, previstas a las 11.30 horas en categoría masculina y a las 12.15 del mediodía en la femenina, con una primera ceremonia de premiación a las 13.00 de la tarde.Durante la tarde, y con el mismo formato, se celebrarán entre las 17.00 y las 18.30 horas las semifinales del Campeonato de España de Triatlón por Autonomías, con final masculina a las 19.30 de la tarde, femenina a las 20.15 y ceremonia de entrega de premios a las 21.00 de la noche.El domingo 30 de junio se disputarán las pruebas de Relevos Mixtos e Inclusivos. A las 8.30 de la mañana comenzarán de forma escalonada los Relevos Mixtos escolares en dos series Cadetes y una serie Infantil. A las 10.15 de la mañana tendrá lugar el Relevo Mixto Inclusivo, en las categorías Escolar y Absoluta. La última carrera del fin de semana será el Relevo Mixto por Autonomías, con salida a las 12.00 del mediodía. A partir de las 13.30 de la tarde se celebrarán las ceremonias de la jornada y finales de los campeonatos.