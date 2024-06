El verano deportivo que nos espera en 2024

Fútbol: la pasión que nunca se apaga

Eurocopa 2024

Copa América 2024

Juegos Olímpicos de París 2024

Fórmula 1

Tenis

El verano de 2024 se presenta interesante para los amantes del deporte. Desde los apasionantes encuentros de, hay un sinfín de competiciones que prometen mantenernos al borde del asiento.En este artículo exploraremos algunos dey cómo puedes seguirlos de cerca, además de aprovechar oportunidades adicionales como los bonos de bienvenida de Codere El fútbol sigue siendo el rey de los deportes, y 2024 no será la excepción. Las ligas ya han llegado a su fin, y ahora es cuando elalcanza su máximo apogeo, con partidos que nos ofrecen grandes dosis de emoción cada día.La Eurocopa 2024 se celebrará en Alemania, y promete ser uno de los torneos más competitivos y emocionantes en la historia del fútbol europeo. Con 24 selecciones compitiendo por el codiciado trofeo, cada partido será una batalla llena de intensidad y emoción.Entre los equipos favoritos para alzarse con el título encontramos a, campeona mundial en 2018 y finalista de la Eurocopa 2016. Con estrellas como Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, los franceses buscarán recuperar la corona europea., como anfitriona, también será una fuerza a tener en cuenta, especialmente con el respaldo de su apasionada afición., ambas con un historial impresionante en el torneo, tampoco se quedarán atrás en la lucha por el campeonato.Simultáneamente, en el otro lado del Atlántico, se llevará a cabo la Copa América 2024 en Estados Unidos. Este torneo reúne a las mejores selecciones de América en un espectáculo de fútbol cargado de pasión y rivalidad.Brasil y Argentina son, como siempre, los grandes favoritos., con su estilo de juego dinámico y su plantel lleno de estrellas como Vinícius Jr. y Raphinha, busca seguir consolidando su dominio en el continente., liderada por Lionel Messi, intentará defender el título obtenido en 2021, con un equipo rejuvenecido y lleno de talento.Los Juegos Olímpicos siempre son un evento destacado en el calendario deportivo, y la edición de París 2024 no será la excepción. Con más de 200 naciones compitiendo en una amplia variedad de disciplinas, los Juegos Olímpicos son una celebración del deporte en su máxima expresión.Este año, todos los ojos estarán puestos en atletas comoen gimnasia, quien busca ampliar su legado con más medallas de oro. En el atletismo, la velocidad de los corredores comopromete romper récords.No podemos olvidar los deportes de equipo, donde el baloncesto, el voleibol y el fútbol siempre nos brindan momentos inolvidables.La Fórmula 1 también es uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo, y la temporada 2024 ya ha comenzado con grandes carreras. Con el campeonato de constructores más reñido que nunca, los pilotos harán todo lo posible por mantener la lucha por el título. A pesar de quesiempre parte como favorito, no habrá dos grandes premios iguales este año.El tenis es otro deporte que atrae la atención de millones de aficionados. Los torneos de Grand Slam como Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos son citas imperdibles para los amantes del tenis en la segunda mitad del calendario.2024 podría ser el año de la consolidación para la nueva generación de tenistas. Jugadores comoen el circuito masculino, yen el femenino, están listos para tomar el relevo de las leyendas como Roger Federer, Rafael Nadal y Serena Williams.