El PSOE muestra su apoyo a las teleoperadoras del Hospital de Montilla pendientes de despido

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: PSOE

El PSOE-A de Córdoba ha mostrado su apoyo a las 15 trabajadoras de los hospitales de Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo y Puente Genil pendientes de despido tras 24 años en sus respectivos puestos de trabajo. La parlamentaria andaluza Isabel Ambrosio, junto al portavoz socialista en la Diputación, José Antonio Romero, y el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, trasladaron su apoyo a este grupo de mujeres que "están pendientes de ser despedidas por Moreno Bonilla tras permanecer hasta 24 años en sus puestos de trabajo como consecuencia de la no renovación de sus contratos al negarse a sacar a concurso un nuevo pliego".Las afectadas mantuvieron una reunión en la sede del PSOE en Córdoba, en la que se acordó llevar tanto al Parlamento de Andalucía como a la Diputación de Córdoba la problemática que afecta a 15 trabajadoras en Córdoba del grupo de 40 empleadas en los ocho hospitales ubicados en Córdoba, Jaén y Granada que pertenecían a la antigua Agencia Alto Guadalquivir, y que realizan funciones de teleoperadoras, personal de información y recepcionistas en primera instancia de todos cuantos acuden a los hospitales."Todas ellas llevan entre 15 y 24 años continuados ejerciendo su función, tras encadenar contratos con las diferentes empresas adjudicatarias del servicio, que en su origen pertenecían a las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias (APES), posteriormente absorbidas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS)", detallaron desde el PSOE.Las trabajadoras habrían recibido una orden verbal de despido para el 30 de septiembre próximo como consecuencia de la negativa del SAS a prorrogar sus contratos y a sacar un nuevo pliego de condiciones para adjudicar el servicio, lo que obligaría a la empresa adjudicataria a subrogarlas, dado que la Administración ha decidido que cubrirán esos puestos con la bolsa del SAS o con personal ya contratado.Los responsables socialistas que acudieron a la reunión mostraron su respaldo a estas trabajadoras "para que conserven sus puestos de trabajo" e instaron al SAS y al Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla a sacar un nuevo pliego "para que, gane la empresa que gane, no vayan a la calle".Además, desde el PSOE reprocharon a la Junta la "discriminación en el trato" a estas trabajadoras con respecto a otras provincias, en este caso en Jaén, donde el aviso de despido, primero, ampliaba el plazo hasta septiembre y sobre las que, además, la Consejería de Salud y Consumo ha prometido en nota de prensa que mantendría la gestión actual de las centralitas de los hospitales de Alcaudete, Segura y Cazorla, "lo que implica que no habría despidos en la plantilla".