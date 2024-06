El PSOE exige a Moreno Bonilla que "salvaguarde" el trabajo de las teleoperadoras del Hospital de Montilla

Romero censura la "deslealtad" del PP con los municipios

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: PSOE

El Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Córdoba exigió ayer al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que "salvaguarde" el trabajo de las teleoperadoras del Hospital de Montilla pendientes de despido. Tal y como avanzó ayer Montilla Digital , el PSOE elevó al Pleno de la Corporación provincial una moción para exigir al Gobierno andaluz que "defienda" los 40 puestos de trabajo de las teleoperadoras que ejercen en los hospitales de Montilla, Puente Genil y Peñarroya-Pueblonuevo y que han sido avisadas de despido laboral antes de final de año.El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, criticó que “el Partido Popular ataca a la provincia de Córdoba", ya que "a las teleoperadoras de Jaén se les ha prometido contrato hasta diciembre y, en Córdoba, solo hasta septiembre”.Romero, que estuvo acompañado por cuatro de las trabajadoras afectadas por esta medida, cargó contra el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes que, a juicio de los socialistas, "está arrodillado ante Moreno Bonilla, al no defender los empleos en los hospitales de Montilla, Puente Genil y Peñarroya-Pueblonuevo".Por su parte, María Calero, portavoz de las 40 teleoperadoras que ejercen su labor en los ocho hospitales de Córdoba y Jaén pertenecientes a la antigua Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir (ASAG), denunció la “situación de vulnerabilidad y exclusión social en que quedaremos tras el despido después de tener una antigüedad en nuestros puestos de entre 17 y 24 años”.Calero defendió que el colectivo tiene unas competencias más amplias que las telefonistas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con las que la Junta las pretende sustituir, y agregó que “nos sentimos discriminadas con respecto a Jaén, donde nuestras compañeras han conseguido un aplazamiento hasta final de año, y donde los responsables del PP, incluso, han anunciado que sus puestos no corren peligro”.Además de la labor de información telefónica, estas profesionales desempeñan diversas funciones administrativas como la atención presencial e información al paciente; el registro y la programación de ambulancias; la recepción y gestión de paquetería y valija; la gestión de ambulancias para transporte de muestras o medicación; la transferencia de llamadas internas y externas; la custodia de documentación médica; la utilización de megafonía; la gestión de taxis o la custodia de llaves, entre otras tareas."La supresión de este servicio afecta al Hospital de Montilla, al Hospital de Puente Genil y al Hospital del Valle del Guadiato en la provincia de Córdoba, así como al Hospital de Sierra de Segura, al Hospital de Alcaudete, al Hospital de Alcalá la Real y al Hospital de Cazorla en la provincia de Jaén, gestión que será asumida por el SAS y prestada por su propio servicio telefónico con modalidad a distancia", explicó el portavoz del Grupo Provincial Socialista en la Diputación.Romero hizo hincapié en que esta medida conllevaría la pérdida de 40 puestos de trabajo en toda Andalucía, "con la consiguiente merma en los servicios que dichas trabajadoras prestan tanto a las personas usuarias de estos hospitales como al personal propio de los centros", por lo que reclamó “soluciones inmediatas al Gobierno de Moreno Bonilla ante la grave situación de la atención sanitaria pública, que se recrudecerá en verano teniendo en cuenta la falta de organización y el déficit claro de personal”.Las trabajadoras del Hospital de Montilla habrían recibido una orden verbal de despido para el 30 de septiembre próximo como consecuencia de la negativa del SAS a prorrogar sus contratos y a sacar un nuevo pliego de condiciones para adjudicar el servicio, lo que obligaría a la empresa adjudicataria a subrogarlas, dado que la Administración ha decidido que cubrirán esos puestos con la bolsa del SAS o con personal ya contratado.Los responsables socialistas volvieron ayer a mostrar su respaldo a estas trabajadoras "para que conserven sus puestos de trabajo" e instaron al SAS y al Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla a sacar un nuevo pliego "para que, gane la empresa que gane, no vayan a la calle".El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba tildó ayer de “desleal” que el Gobierno del PP en la Corporación provincial haya detraído 2 millones de euros de los programas de inversión en pueblos y aldeas en una modificación presupuestaria destinada al arreglo de carreteras, "todo ello sin aviso previo y a sólo tres meses de la aprobación de las cuentas provinciales sin el rechazo del PSOE".En la ronda de declaraciones previas a la celebración del Pleno, Romero censuró la “falta de trabajo del PP y del presidente, Salvador Fuentes, con los últimos datos de ejecución presupuestaria del primer trimestre del año, con un 8 por ciento menos que en 2023 con el anterior Gobierno socialista, lo que significa que 24 millones de euros se han dejado de gastar e invertir en la provincia”.Por ello, Romero insistió en que desde el PP “han venido a paralizar la Diputación de Córdoba”, al tiempo que incidió en la “deslealtad que están teniendo con el PSOE, que es el único grupo que le tendió la mano para sacar los presupuestos adelante, y ahora nos enteramos en comisión de la modificación presupuestaria de 2 millones de euros que elimina los planes provinciales de pueblos y aldeas sin comentarlo previamente a nuestro grupo”.Romero añadió que el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, "viene incumpliendo muchos acuerdos donde no se pactan las bases de los programas, entre ellos los de empleo social", con lo que, a su juicio, "se están viendo los efectos negativos puesto que no está llegando a los más vulnerables”.