Disciplinas más populares en las apuestas deportivas online en España en el 2024

El 2024 está siendo un año muy movido para los fanáticos de los deportes en España y en todas partes. En estas semanas no solo están en instancias decisivas las ligas de fútbol europeas y las competiciones continentales de este deporte, sino, además, la NBA y la Euroleague se encuentran en pleno desarrollo, en paralelo a la temporada de tenis masculino y femenino, los Grandes Premios de Fórmula 1 y otros tantos eventos masivos.No podemos dejar de mencionar que el próximo verano se disputarán torneos de suma relevancia mundial para la FIFA, como lo son la Eurocopa y la Copa América. También se trata de un año olímpico. Los juegos más importantes del mundo se llevarán a cabo entre el 26 de julio y el 11 de agosto en la ciudad de París, lugar que durante esos días será el centro de las miradas de los aficionados deportivos de distintas latitudes.Esta conjunción de acontecimientos no solo significa que está en desarrollo una temporada sumamente emocionante para los deportistas y el público, sino también que serán jornadas muy lucrativas para las casas deHoy, con la disponibilidad de un sinnúmero de disciplinas a través de los sportsbook en línea, cualquier persona mayor de 18 años puede intentar ganar dinero prediciendo resultados desde casa, la oficina o donde se encuentre. Todo lo que hace falta es un teléfono inteligente o una computadora con conexión a internet y los conocimientos adecuados para ganarse una recompensa.Pero, ¿a cuál disciplina apostar? En adelante te resumimos cuáles son las favoritas del público español y te brindamos los mejores tips para que ganes dinero este verano con los envites deportivos.El balompié es el deporte con mayor fanaticada alrededor del mundo. Lo siguen en los cinco continentes y es el favorito de la mayoría en casi todos los países. España no es la excepción y esto se refleja en las apuestas realizadas a través de internet. Esta disciplina destaca tanto en apuestas simples como combinadas, en distintas modalidades.Los españoles gustan de apostar al fútbol de clubes local, con La Liga y la Copa del Rey como protagonistas. Pero también son asiduos a hacer envites que involucren otras ligas, como la Premier League, la Eredivise, La Serie A y La Bundesliga, sin olvidar las esperadas competencias continentales que se celebran cada año: La Champions League, la UEFA Europa League y la Conference League.Pero además del fútbol de clubes, los fans locales gustan de apostar a los eventos FIFA que involucren a la Selección Nacional, como la UEFA Nations League, la Eurocopa y el Mundial de Fútbol. Mención aparte merece el fútbol femenino, cuyos partidos más importantes son seguidos por un público muy numeroso en tierras españolas.Después del fútbol, el baloncesto es el deporte de conjunto más popular en las casas de apuestas online. Por supuesto, los españoles hacen envites a los torneos locales, como la Liga Endesa, la Copa del Rey, la Liga LEB Oro y Plata, la Liga Femenina de Baloncesto y la Supercopa de España. También se apuesta con mucha pasión a las competencias continentales como la Euroleague y al Mundial de Baloncesto.El tenis es el deporte individual más seguido en el mundo, mueve dinero y fanáticos como ningún otro. Los españoles tienen una larga tradición de tenistas masculinos y femeninos destacados, con multicampeones de Grand Slam y Copa Davis. En el país se disparan las apuestas de tenis cuando se aproximan los principales torneos anuales: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open, los Masters 1000 y la ATP Finals. Pero este 2024 se disputará además el tenis olímpico, que atrae atención y apuestas cuantiosas.La Fórmula 1 es el deporte motor por excelencia, con una fanaticada fiel en territorio español. Cada fin de semana los aficionados esperan con ansias las 24 carreras conocidas como Grandes Premios, que al final de la temporada reconocen a un gran campeón y a un equipo ganador. Las apuestas a F1 son tan populares como el deporte mismo, más en nuestros días que pueden hacerse distintas combinaciones en las plataformas web.Los deportes electrónicos han crecido vertiginosamente en los últimos 15 años, en cuanto a número de espectadores por evento y dinero movido en publicidad y retransmisiones. Los españoles aman jugar juegos de video y esto también se refleja en la pasión que sienten por los eSports.Entre las principales disciplinas de deportes electrónicos a las que apuestan los españoles están League of Legends, Valorant, CS:GO y FIFA 24. Las copas se disputan generalmente por equipos, en eventos transmitidos en vivo y esperados por multitudes, como el World Championship de LoL, el Invitational, el Valorant Champions Tour, el Major CS:GO Championsships, la ESL Pro League, etc.Gracias a las apuestas por internet, hoy en día hacer envites es una actividad al alcance de todos. Ciertamente, es muy cómodo apostar digitalmente, bien sea descargando una aplicación en el smartphone o ingresando a portales especializados desde la computadora. Además, es económico, se encuentran buenos bonos y promociones y hay una gran variedad de mercados a los cuales jugar.Pero esto no significa que las apuestas en línea no entrañen sus riesgos. Para estar seguro y aumentar las posibilidades de acertar tus predicciones te damos los siguientes consejos esenciales:Esto es clave en cuanto a la seguridad online, para que puedas estar tranquilo debes averiguar opiniones sobre el sitio antes de completar el registro. Verifica que tenga licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego u organismos internacionales.Siempre nos veremos tentados a apostar por nuestro equipo o atleta favorito, pero es mucho más sensato investigar realmente quién lleva las mejores oportunidades de ganar y los posibles resultados.Los mejores sitios de apuestas deportivas por internet ofrecen análisis y estadísticas al momento que detallan lo que está pasando en el campo de juego. Guíate por estos números para que aciertes el resultado.Las cuotas marcan las posibles ganancias en cada jugada. Revisa cuánto ofrece cada portal antes de apostar en uno u otro.Si bien es cierto que los parley o apuestas combinadas son más difíciles de acertar pues deben conjugarse varios resultados para ganar también lo es que pagan mucho mejor. Si eres un conocedor de deportes prueba con este tipo de apuestas y puede que te lleves un premio generoso.