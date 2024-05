Vive la magia de Montilla en tus vacaciones de lujo

Cómo desplazarse

FOTOGRAFÍAS: J.P. BELLIDO / PACO BELLIDO / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Visitar Montilla, en Andalucía, expone a los turistas a una gran cantidad de experiencias culturales, artísticas, arquitectónicas, culinarias y de estilo de vida que nunca olvidarán. A tan sólo 40 km de Córdoba, encontrará esta hermosa ciudad entre viñedos y olivares esperando a ser descubierta. Uno viene a un lugar como Montilla para sumergirse por completo en el estilo de vida andaluz. Al pasear por sus pequeñas y antiguas calles y escuchar el tañido de las campanas de la iglesia, verá lo fácil que es perderse por completo en este estilo de vida lento y delicioso. Si éste es su primer viaje a Montilla, probablemente necesitará una guía de todo lo mejor que esta ciudad puede ofrecerle. Siga leyendo para conocer las experiencias más lujosas que puede vivir en Montilla durante sus vacaciones andaluzas.Viajar a Andalucía y sus alrededores es bastante fácil, pero usted no quiere "bastante fácil", quiere lo mejor de lo mejor. Si vuela al país o desde otra parte de España, aterrizará con su jet privado de lujo en el aeropuerto de Córdoba y disfrutará de un trato VIP al desembarcar. Desde allí, sólo tendrá que conducir 45 minutos hasta la terminal de destino. También hay servicios de coches de lujo como Transfers Generalife, que ofrecen una experiencia con chófer y pueden ser útiles si no conoce bien la zona. Si prefiere ser su propio chófer, hay empresas de alquiler de coches de lujo como Sixt que pueden encontrar el vehículo perfecto para usted.Si quiere probar la experiencia de viajar por la zona, hay varias líneas de autobús que conectan Montilla con los pueblos y ciudades de los alrededores. Si de verdad quiere retroceder en el tiempo y pasar un rato montando a caballo, Andalucía es el lugar de donde proceden algunos de los mejores caballos del mundo. Aunque no hay muchas opciones para viajar a caballo, si lo que busca es un paseo de un día, aquí lo encontrará.Las opciones de alojamiento de lujo en Montilla y sus alrededores son abundantes y variadas: hay para todos los gustos.El Hotel Santo Domingo Lucena se encuentra a 30 minutos en coche de Montilla. Aquí, en este bello edificio, que en su día fue un convento, podrá envolverse en la cultura y la hospitalidad andaluzas por excelencia. Visitar el claustro del siglo XVIII es algo especial, y aunque el hotel es extremadamente lujoso, prima la sencillez en su diseño y en su trato con los huéspedes. Puede comer en el elegante restaurante del hotel, especializado en cocina local. Casa Almara es un lugar auténticamente andaluz donde los viajeros independientes pueden descansar al final de un largo y ajetreado día. Este hotel boutique está regentado por una familia local que se siente inmensamente orgullosa de compartir su patrimonio y su cultura con los visitantes, acogiendo bien a los turistas y atendiéndoles de forma impecable. En las habitaciones, espaciosas, elegantes y bien decoradas, encontrará todo lo necesario para una excelente noche de sueño. La decoración es clásica andaluza, pero tranquilizadora en lugar de excesivamente estimulante. El hotel utiliza energía sostenible y renovable y sirve desayuno todos los días, lo que le hará volver a por más.Si prefiere total privacidad cuando visita un lugar nuevo, ¿por qué no reservar una villa de 8 habitaciones en el campo en lugar de un hotel? Cocine para usted y sus seres queridos en una preciosa cocina de granja antigua, dé paseos al atardecer por los viñedos y relájese en la piscina durante los días calurosos. El diseño de la villa es una mezcla de adobe, granja y estilo rústico que resulta increíblemente acogedora y cómoda desde el primer momento. Despiértese cada día con el canto de los pájaros y termine cada jornada junto a la amplia chimenea, compartiendo sus historias de descubrimientos con sus compañeros de viaje.Conozca el pasado histórico de Andalucía con una visita guiada al Castillo Ducal de Córdoba. El Castillo Ducal de Espejo es un increíble ejemplo de arquitectura del siglo XIII. Contemple el patio de armas, la antigua capilla y todas las fortificaciones militares realizadas en tiempos de guerra. Subirá a la cima de una colina cercana para disfrutar de una vista increíble del castillo y sus alrededores, así que no olvide llevar su cámara.Si prefiere salir a gastar energía, pruebe una excursión en kayak por el Parque Natural de Cabo de Gata . Elimine el estrés del viaje, sienta el sol español en la piel y disfrute chapoteando en el mar. Esta visita guiada le descubrirá el paraíso que se esconde dentro de los límites del parque y le permitirá explorar una amplia variedad de flora y fauna locales. No olvide llevar protección solar.Una cata de vinos en Bodegas Toro Albalá es la forma perfecta de pasar un día de ocio. Amplíe sus conocimientos sobre la cultura del vino y los vinos españoles y descubra qué tiene de especial la tierra albariza de esta región. Su experiencia comenzará en la sala donde los vinos reposan para alcanzar su punto álgido de perfección. Explorará también el taller del artesano, la sala de catas y el museo arqueológico del lugar. Le ofrecerán una visita guiada por el viñedo antes de sentarse a degustar algunos de los mejores vinos andaluces.Viajar por la región, elegir actividades emocionantes para llenar el día y escoger el alojamiento perfecto para dormir cada noche harán de su viaje a Montilla las vacaciones perfectas. Siga nuestro consejo: reserve el jet, contrate el servicio de chófer y duerma hasta tarde en la mullida cama de su hotel cada mañana. Aproveche al máximo su visita.