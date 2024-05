Gastroenteritis y exantema súbito: las causas más frecuentes de consulta en las Urgencias Pediátricas

FOTOGRAFÍAS: REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITALFOTOGRAFÍAS: DEPOSITPHOTOS.COM / HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

Los procesos de gastroenteritis y el exantema súbito son las causas más frecuentes de consulta esta primavera en el servicio de Urgencias Pediátricas del Centro Médico Quirónsalud Jaén , según ha destacado el doctor Rafael González de Caldas , pediatra de este centro y del Hospital Quirónsalud Córdoba El doctor González de Caldas ha explicado que la gastroenteritis es una infección que provoca la inflamación de las mucosas gástrica e intestinal y cuyos síntomas principales son la diarrea (deposiciones blandas y líquidas frecuentes) y los vómitos, aunque pueden presentarse ambos trastornos o sólo uno.Es muy habitual que un cuadro de gastroenteritis vaya acompañado de náuseas, pérdida de apetito, fiebre, dolor y malestar en el abdomen. En más del 90 por ciento de los casos se debe a causa infecciosa (virus, bacterias), aunque también pueden producirse por parásitos, algunos fármacos o alimentos en mal estado.Estos cuadros de gastroenteritis son más frecuentes cuando llega el buen tiempo y al inicio del período estival y, en el caso de los niños, “hay que estar especialmente vigilante y acudir al servicio de Urgencias cuando los vómitos no remiten tras 12 horas desde el comienzo del episodio, y no se toleran líquidos ni sólidos, lo que impide reponer el líquido que se pierde y esto puede llevar a una patología grave”, ha indicado el doctor González de Caldas.La mayoría de casos con esta patología se resuelve sin complicación en 2 o 3 días, aunque en ocasiones pueden durar más de dos semanas y llegar a ser grave, ha señalado el doctor González de Caldas. Algunos signos que nos pueden llevar a pensar que existe deshidratación son un color de la orina más intenso, sequedad en las mucosas, adormecimiento, disminución de las micciones.Los niños con gastroenteritis no deben tomar alimentos sólidos durante las primeras 6 horas, durante ese tiempo es recomendable tomar suero oral o limonada alcalina casera, caldo de verduras sin grasa, infusiones sin azúcar, siempre en pequeñas cantidades y de manera frecuente. Cuando vayan disminuyendo las deposiciones y molestias podrá introducirse gradualmente una dieta blanda y astringente, siempre en pequeñas cantidades.El exantema súbito es otra patología frecuente estos días en las Urgencias Pediátricas del centro médico. Se trata de una infección causada por parvovirus b19, característica en la infancia, sobre todo en pequeños entre los cuatro meses y los dos años, que provoca erupciones cutáneas que aparecen primero en tronco y cuello para extenderse posteriormente a brazos, piernas y cara y también fiebre en algunos casos.Suele ser una enfermedad benigna, que cursa con algo de fiebre, buen estado general y sin sintomatología previa, que desaparece en tres o cuatro días, pudiendo presentarse en algunos casos alguna adenopatía cervical de pequeño tamaño y menos frecuentemente adenopatías occipitales, ha señalado el doctor González de Caldas.En las Urgencias Pediátrica del Centro Médico Quirónsalud Jaén, que comenzaron el pasado marzo, se atiende a niños desde el nacimiento hasta los 14 años que presenten cualquier patología urgente, disponiendo de las pruebas diagnósticas y terapéuticas necesarias para un correcto diagnóstico y tratamiento de los pequeños.El servicio de Urgencias Pediátricas, cuyo horario es de 9.00 a 20.30 horas de lunes a jueves, y de 9.00 a 14.00 horas los viernes, puede administrar cualquier tratamiento necesario como medicación oral, intravenosa, aerosolterapia, tratamientos urgentes de traumatología, cura de heridas, suturas, análisis y pruebas radiológicas, entre otras. El centro cuenta con la más actualizada tecnología en monitorización cardiaca, pulsioximetría o desfibrilación.El servicio de Pediatría presta al paciente una asistencia sanitaria de continuidad, ofreciéndole desde su nacimiento hasta la adolescencia una cobertura de todas sus necesidades de salud tanto en consultas programadas con nuestros especialistas como urgentes.El centro cuenta con una zona diferenciada para su atención con circuitos específicos de asistencia en un espacio lúdico y de entretenimiento con el objetivo de proporcionar a los más pequeños una asistencia adaptada a las necesidades propias de su edad.El centro médico Quirónsalud Jaén, que comenzó su actividad el pasado 8 de enero, ofrece una asistencia sanitaria de máxima calidad a los pacientes jiennenses. Quirónsalud ha ampliado su red asistencial en Andalucía con la apertura de este nuevo centro, el primero del grupo en la provincia de Jaén.El centro, que está ubicado en la avenida del Ejército Español, cuenta con una amplia cartera de servicios y un equipo de más de 50 profesionales (médicos y sanitarios) altamente especializados para ofrecer una atención multidisciplinar y de vanguardia a sus pacientes. Además, el Hospital Quirónsalud Córdoba actúa como centro de referencia para garantizar la continuidad asistencial en caso de ser necesario.Entre las especialidades del centro se encuentran Diagnóstico por la Imagen, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Pediatría y Urgencias Pediátricas, Medicina Interna, Cardiología, Cirugía General, Angiología y Cirugía Vascular, Alergología, Nefrología, Neurofisiología, Neurocirugía, Ginecología, y Medicina Estética. A estas especialidades se irán sumando otras hasta completar la cartera de servicios. Además, dispone de sala de extracciones para ofrecer al paciente un servicio asistencial completo, rápido y eficaz.