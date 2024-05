El PP de Montilla defiende la "importancia" de las elecciones europeas del próximo 9 de junio

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Partido Popular (PP) de Montilla quiso dar anoche el pistoletazo de salida a la campaña de las elecciones europeas del próximo 9 de junio con una rueda de prensa en la que estuvieron presentes los integrantes del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla, junto a otros militantes y simpatizantes de la formación."Los montillanos estamos llamados a ejercer nuestro derecho al voto y a elegir a nuestros representantes, que van a ser los que defiendan los intereses de todos los españoles, de todos los cordobeses y, por ende, de todos los montillanos en el Parlamento Europeo, donde cada vez se deciden más políticas que nos afectan en nuestro día a día", destacó la presidenta del PP de Montilla, Auxiliadora Moreno.La edil montillana recordó que los comicios permitirán elegir a 60 europarlamentarios que "serán los que den voz a España" en esta Cámara, por lo que defendió la importancia de que "todos los montillanos participemos de esas elecciones que son importantes, cada día más, en nuestro día a día".Auxiliadora Moreno, que anunció un acto de campaña electoral para el próximo miércoles 29 de mayo en el Paseo de Las Mercedes, pidió el apoyo al PP que, a su juicio, "hace muy buena labor en Europa, que repercute en el día a día de todos nosotros".Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla, Federico Cabello de Alba, quiso hacer hincapié en la "importancia" de los comicios europeos. "Todas las elecciones hacen país porque es cuando podemos utilizar una de las herramientas que tenemos los ciudadanos para ejercer nuestros derechos: el voto".Para el concejal montillano, la próxima cita electoral es "especialmente importante" porque "Europa supone un paraguas de garantía de lo que hemos sido y de lo que queremos ser", algo que, en su opinión, "se demostró perfectamente durante la pandemia del covid, en la que Europa se convirtió en un paraguas de protección para toda Europa".De igual manera, Federico Cabello de Alba aseguró que la UE "se está convirtiendo en nuestra última esperanza ante los ataques" de las políticas populistas y nacionalistas. "Al final, Europa garantiza que si todos los ciudadanos europeos tenemos que ser iguales ante la ley no podemos arriesgarnos a políticas de deriva", añadió.Cabello de Alba se mostró convencido de que "Europa es fuerte pero no es inmortal" y, en ese sentido, alertó de que la UE está sufriendo ataques que pueden poner en peligro el bienestar de todos los europeos, "tanto desde fuera de nuestras propias fronteras –que se lo digan si no a Ucrania o a los países nórdicos– como desde dentro de la propia Unión Europea, con la deriva de las políticas nacionalistas".Para el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla, "el único partido que en este momento puede defender la unión de todos los españoles y de todos los europeos, así como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, es el PP", por lo que solicitó la confianza de los vecinos de la ciudad en la próxima cita con las urnas.