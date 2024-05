El Montilla Club de Fútbol y el Club Deportivo Monfuba preparan el próximo curso escolar

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El Montilla Club de Fútbol y el Club Deportivo Monfuba han abierto la campaña de preinscripción de nuevos alumnos en sus Escuelas Formativas de Fútbol, un proyecto que pretende llegar a todos los niños y jóvenes de Montilla y del resto de la comarca por medio de un programa deportivo que complemente su educación integral y que cubra sus necesidades deportivas, a través de una actividad lúdica, recreativa y formativa que utiliza el fútbol como motor y como medio para satisfacer esas necesidades.La principal novedad del programa es consecuencia del acuerdo alcanzado entre el Club Deportivo Monfuba y el Montilla Club de Fútbol que, tras varios meses de trabajo para reflejar todas las inquietudes, permitirá seguir apostando por el fútbol montillano y por los valores del modelo formativo y de la escuela del C.D. Monfuba, "sin olvidar la apuesta firme del aspecto social y del rendimiento deportivo en esas categorías en las que ya se acercan a la edad adulta".A partir del próximo sábado, 1 de junio, todos los nuevos alumnos que deseen formar parte de este proyecto, pueden rellenar este formulario de preinscripción . "Es muy importante no descuidarse con las fechas, ya que el número de plazas es limitado y, de hecho, en el curso anterior no pudimos aceptar todas las peticiones, ya que el cupo estaba completo", advierten desde el C.D. Monfuba.El proyecto cuenta con dos estructuras diferenciadas: las Escuelas Formativas de Fútbol Base y La Cantera. En el primero de los casos, "la recreación, la formación, el compañerismo, la participación, la educación y los valores son los pilares fundamentales y son la base de los entrenamientos que se realizan dos veces a la semana", aspectos que se verán reflejados también en las competiciones y convivencias que se celebran cada fin de semana, muchas de ellas organizadas por la Real Federación Andaluza de Fútbol y por el Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz (Cedifa), en el marco de la Liga Educativa."Como su propio nombre indica, nuestros alumnos compiten de forma educativa, participando y divirtiéndose, viviendo experiencias inolvidables, tanto en los desplazamientos en autobús a los diferentes municipios como en la actividad en sí", detallan desde el C.D. Monfuba.La segunda estructura que se pondrá en marcha el próximo curso es La Cantera, que permitirá organizar equipos de competición de todas las categorías, sin olvidar los valores y los aspectos educativos. "También se incorpora la competición como medio y no como fin en el proceso de aprendizaje", resaltan las mismas fuentes.Durante el curso 2023/2024 que acaba de terminar, un total de 302 alumnos han formado parte del proyecto de fútbol base del C.D. Monfuba, disfrutando cada semana de las sesiones de entrenamiento, así como de los partidos programados los fines de semana, consiguiendo así convertirse, en tan solo nueve años desde su fundación, en un referente en toda la provincia. "Se trata de la actividad deportiva de club más participativa en nuestro municipio y una de las más importantes de la provincia en lo que a participación se refiere", resaltan desde el club.Desde que el C.D. Monfuba incorporó equipos a competiciones oficiales de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) hace ahora seis años, la entidad montillano ha conseguido una Copa Diputación, tres subcampeonatos de liga y tres ascensos de categoría, todo un logro a pesar del poco tiempo de trabajo que lleva este proyecto.