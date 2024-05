Avistan varios cervatillos en el entorno de la calle Río de la Hoz

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: ÁNGEL CARMONA HERRADOR

Varios vecinos de Montilla sorprendieron ayer a tres cervatillos deambulando por la calle Río de la Hoz, en las inmediaciones de las instalaciones con las que la Cooperativa Agrícola La Unión cuenta junto a la estación de ferrocarril. Este último avistamiento, que tuvo lugar sobre las 18.00 de la tarde de ayer, coincide con otros que se vienen registrando en Montilla desde hace una semana aunque, según varios testimonios compartidos en redes sociales, se referirían a ejemplares de cabra montesa.Tal y como ha confirmado a Montilla Digital la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla, Raquel Casado, "los técnicos municipales del Área de Medio Ambiente no tienen constancia de la presencia de ejemplares de ciervo o cabra montesa en el término municipal de Montilla", por lo que se solicita la colaboración ciudadana en caso de producirse nuevos avistamientos."En principio, no se trataría de animales peligrosos pero, si deambulan en libertad y sin control, podrían llegar a provocar algún accidente con los vehículos que transitan por el entorno de la línea férrea Córdoba-Málaga", apunta Raquel Casado, quien ha animado a las personas que pudieran volver a avistarlos a contactar con la Policía Local en el teléfono 957 652 626.La responsable municipal de Medio Ambiente ha calificado de "insólita" la presencia de este tipo de fauna en Montilla, por lo que no descarta que "hayan podido escapar de algún recinto en el que estuvieran al cuidado de alguna persona".