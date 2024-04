Romero y Llamas culpan al PP por "impedir" que Montilla reciba 1,4 millones de euros en inversiones

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: PSOE

La parlamentaria socialista Ana Romero y el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, culparon ayer al Partido Popular (PP) de "impedir" que el Ayuntamiento pueda destinar 1,4 millones de euros a inversiones en infraestructuras o equipamientos públicos por el voto en contra en las Cortes del techo de déficit, "un boicot que hace que toda la provincia pierda hasta 48 millones de euros en sus presupuestos, de los que 20 millones corresponden a la capital".La dirigente socialista calificó la posición del PP como “muy grave” porque, a su juicio, "afecta directamente a las inversiones en servicios públicos para la ciudadanía" y, para ello, puso varios ejemplos, entre los que destacó que "con los 48 millones de euros que el PP ha impedido que se inviertan se podrían haber construido en la provincia un total de 535 viviendas de Protección Oficial para dar salida a la lista de espera de demandantes de viviendas públicas, sobre todo de jóvenes, o construir más de 100 kilómetros de carriles bici o financiar la atención domiciliaria a personas mayores durante dos ejercicios".Romero lamentó que los consistorios cordobeses de todas las opciones políticas vayan a tener menos dinero en los presupuestos para inversiones en equipamientos e infraestructuras por el "me opongo a todo" del PP, por el "no por el no" que, según Ana Romero, "marca Feijóo al frente del partido, quien no ha dudado una vez más en unir sus votos a la ultraderecha de VOX en la votación del techo del gasto en las Cortes".“No le están haciendo una oposición al PSOE ni a Pedro Sánchez ni a la ministra Montero: se la están haciendo a los ciudadanos y ciudadanas, que deben saber que nosotros aquí en Andalucía no ejercemos ese tipo de oposición, porque si una propuesta es buena para nuestra tierra, venga de quien venga, incluso del PP, la apoyamos”, insistió.En la campaña explicativa sobre la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno de España que el PSOE está desarrollando por la provincia, la parlamentaria socialista incidió en que la actitud del PP “debe ser conocida por los vecinos y vecinas de todos los municipios porque les afecta directamente y porque el PP, que calla aunque sea perjudicial para la economía local, no se puede ir de rositas”.Por su parte, el alcalde de Montilla tildó de “irresponsable” la posición del PP en este aspecto, "en tanto en cuanto merma la capacidad de gasto de las Administraciones locales en un contexto complicado de crisis y de inflación que, además, encarece la prestación de los servicios públicos elementales".Llamas recordó que “una vez liquidado el presupuesto que hemos ejecutado en torno al 97 por ciento, hemos tenido unos remanentes de 1,4 millones de euros y la decisión del PP obliga al Ayuntamiento de Montilla a tener que amortizar este dinero en lugar de emplearlo en infraestructuras o servicios públicos, lo que significa que el beneficiario de este ahorro será una entidad bancaria, al ir amortizando deuda, una deuda que en 2015 estaba al 84 por ciento y ahora está en torno al 20 por ciento”.El regidor montillano pidió ayer a los responsables públios del Partido Popular "que hagan una oposición leal, constructiva y que sume, en lugar de utilizar los recursos que tenemos los ayuntamientos para hacer oposición al Gobierno de España".