La Asociación Vino en Rama reclama "mayor transparencia" ante la "precipitada" suspensión de la Cata del Vino

El PSOE censura la "actitud machista" de un concejal

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: VINO EN RAMA (ARCHIVO)

La Asociación Vino en Rama –un colectivo formado por diez bodegas, lagares y cooperativas del marco Montilla-Moriles– ha reclamado hoy al Consejo Regulador "mayor transparencia" ante la suspensión de la próxima edición de la Cata del Vino que, inicialmente, se había programado del 17 al 21 de abril en el Coso de Los Califas de la capital cordobesa.En un comunicado hecho público esta misma mañana, la asociación aboga por "la mayor transparencia posible" y solicita "una información más detallada" que, además, incluya un calendario con las nuevas fechas en las que se trabaja, así como una "mejor aclaración" de los motivos que han llevado al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles a decretar esta suspensión, una medida que, a juicio del colectivo, se ha comunicado a las bodegas de forma "muy precipitada". Tal y como avanzó en primicia Montilla Digital , el traslado de ubicación el pasado año desde el aparcamiento del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, hasta la Plaza de Toros de Córdoba y, sobre todo, la distribución de los stands entre el ruedo y los tendidos originó el malestar de algunas de las bodegas y cooperativas participantes que, en un primer momento, quedaron fuera del espacio principal del coso, lo que, a juicio de las firmas afectadas, les "restaba visibilidad".A su vez, según detallaron a este periódico fuentes próximas al Pleno del Consejo Regulador, la gestión económica de las liquidaciones que corresponden a las bodegas, cooperativas y lagares por su participación en la Cata del Vino del pasado año –y que, según los testimonios recabados por este periódico, estarían pendientes de abono–, unidas a los problemas de acceso que se venían denunciando en las últimas ediciones como consecuencia de la multitudinaria afluencia de público, llevaron a varias firmas del marco a cuestionar la "idoneidad del actual modelo de cata" e, incluso, a meditar su participación en futuras ediciones.En relación al reciente anuncio de la suspensión de la XXXIX Cata del Vino Montilla-Moriles, las bodegas, lagares y cooperativas integrantes de la Asociación Cultural Vino en Rama –Lagar de Casablanca; Bodegas Delgado; Cooperativa La Aurora; Bodegas Doblas; Lagar la Primilla; Lagar de Los Frailes; Lagar Los Raigones ; Bodegas San Pablo; Bodegas Maíllo y Bodegas Robles – han querido "manifestar su pesar por tan triste medida"."Somos conscientes de la gravedad de tal decisión, que afecta no solo al calendario promocional de nuestra DOP sino, también, a los planes e intereses de las bodegas participantes, de la restauración y gastronomía cordobesas, y a la de los miles de asistentes y viajeros que cada año nos visitan y cuya fidelidad tanto valoramos y agradecemos", continúa el comunicado de Vino en Rama.Asimismo, la Asociación Vino en Rama "coincide con el Consejo Regulador en el objetivo de conseguir un nuevo modelo de encuentro profesional del mundo del vino en Córdoba que complemente el panorama divulgativo y promocional de nuestros vinos, sin perjuicio de la pronta vuelta de la tradicional Cata de Córdoba que podría ser organizada también con éxito por el sector privado".Tras reiterar la necesidad de implementar en el seno del Consejo Regulador "prácticas de equidad" que garanticen "la mejor gestión posible de los recursos tanto públicos como privados", los integrantes de la Asociación Vino en Rama muestran su "total disposición" a colaborar "para superar las dificultades de la actual situación", toda vez que reiteran su intención de trabajar "en la divulgación y promoción de los valores culturales ligados no solo a los vinos en rama sino de todos los vinos del marco y sus innovaciones a través de iniciativas y acciones en beneficio de todos".Alicia Moya, concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, tildó ayer de “machista” la explicación ofrecida por el concejal de Fiestas y Tradiciones del Consistorio, Julián Urbano, relativa a la suspensión de esta edición de la Cata del Vino, tras comparar la cancelación del evento con “la ausencia de una madre que se va a la peluquería a ponerse más bonita, más guapa, más madre, más mujer”, como afirmó en declaraciones a los medios de comunicación para tratar de justificar la decisión.Moya afirmó que los comentarios de Urbano son “directamente machistas y casposos” y que "no están a la altura de un representante público" que, además, es teniente de alcalde, delegado de Presidencia y Políticas Transversales, sino que "son propias de chascarrillos en la barra de un bar”.La edil socialista insistió en que “de la misma manera que no sería apropiado comparar al Ayuntamiento con un hombre de los antiguos que pasaban tanto tiempo en el bar que no se enteraban de lo que pasaba en su casa, comparar esta cancelación con una madre que se va a la peluquería, perpetúa la idea de que la mujer necesita del adorno y el engalanamiento para ser más madre o más mujer y nos retrotrae a épocas pasadas a las que las personas feministas no estamos dispuestas a tolerar por más que se empeñen algunos”.En este sentido, Alicia Moya pidió una rectificación pública del Ayuntamiento de Córdoba "por tratarse de una comparación a todas luces errónea e inapropiada". “Si la razón del alcalde, José María Bellido, para elegir al señor Urbano como concejal-delegado de Fiestas y Tradiciones es implantar un nuevo modelo de la España cañí, ha dado en el clavo pero, si no es así, debería exigirle una rectificación de esas palabras”, añadió.Sobre la suspensión de la Cata del Vino, Moya rechazó que el Consistorio cordobés asegure que "no se va a notar su cancelación en la celebración del Mayo Cordobés", cuando este evento representa "el pistoletazo de salida de nuestra principal temporada de turismo", por lo que "decir lo contrario transmite desde ignorancia de la importancia que este evento tiene en nuestra ciudad hasta desprecio por las reservas que muchos hoteles y restaurantes puedan tener en esas fechas y que ahora estarán en el aire”.Además, Alicia Moya recalcó que "el Ayuntamiento se entere a dos semanas vista de su inicio que la Cata del Vino se cancela manifiesta una despreocupación impropia de un responsable político al que se le ha caído uno de los mayores eventos de la ciudad sin que se diera cuenta”.“Es difícil reconocer la importancia de esta actividad a la vez que se le quita importancia a su posible traslado de fechas en el calendario de fiestas y eventos en la ciudad", señaló la edil socialista, para quien "más bien denota indiferencia y, por supuesto, una absoluta falta de preocupación por las cuestiones que atañen a su Delegación”.