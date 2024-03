Por Andalucía defenderá en el Parlamento la creación de un área sanitaria específica para la Campiña Sur

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD (MONTALBÁN)

El Grupo Parlamentario Por Andalucía defenderá en la Cámara autonómica la creación de un área sanitaria específica para la Campiña Sur Cordobesa. Así lo anunció ayer su portavoz, Inmaculada Nieto , que mantuvo en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" de Montilla una reunión con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla Durante el encuentro, que contó con la participación de representantes de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de la Campiña Sur de Córdoba –un colectivo que se constituyó en Montilla el pasado 30 de enero –, Inmaculada Nieto denunció que "el Gobierno del Partido Popular se equivoca mirando hacia otro lado cuando la ciudadanía en su conjunto está poniendo sobre la mesa una demanda que es muy razonable y muy sensata".Para la parlamentaria andaluza, resulta "muy incomprensible" que el Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno Bonilla no atienda unas reivindicaciones que "los propios profesionales de la salud están reclamando" para que se constituya un área sanitaria específica para la Campiña Sur, "una vez que se ha constatado queha resultado ser un fracaso"."No hay que cambiar lo que funciona y todos los indicadores que sirven para evaluar la gestión de un área sanitaria certifican que ha empeorado desde que se tomó la nefasta decisión de hacer depender un grueso de población tan importante de una sola área", apuntó Nieto, para quien "es más fácil la gestión desde la cercanía en la toma de decisiones y en la provisión de servicios, de suministros y de atención a los pacientes".La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía insistió en que "la ciudadanía necesita que la atención sanitaria sea de calidad", por lo que anunció su intención de "pedir explicaciones" a Catalina García, consejera de Salud y Consumo de la Junta, ya que, a juicio de Inmaculada Nieto, "no atiende a razones"."Hay que saber rectificar en política –seguro que la ciudadanía lo va a agradecer– y, sobre todo, hay que dar un voto de confianza a las personas que trabajan cuidándonos y que están marcando con mucha claridad que por donde se va no es y que si esos indicadores han empeorado es, precisamente, porque se ha fusionado en un área que no tiene mucho sentido que siga siendo única", destacó la parlamentaria andaluza.La portavoz de Por Andalucía anunció que su grupo planteará una iniciativa ante el Parlamento para instar a la Junta a que se constituya el área sanitaria de la Campiña Sur. "Vamos a intentar hacerlo con el común de las fuerzas políticas, atendiendo así la llamada de la Coordinadora para que sea algo que nazca fruto del consenso y para que el propio Partido Popular no lo perciba como una agresión o como una petición estrictamente partidaria".Por último, Inmaculada Nieto se refirió a los "contratos precarios con una temporalidad imposible" que sufren muchos trabajadores de los hospitales de Montilla y Puente Genil, así como a una cartera de servicios "insuficiente" para un área de influencia tan poblada.En nombre de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de la Campiña Sur de Córdoba, Antonio Baena animó a Por Andalucía a "hacer presión a sus socios de gobierno a nivel nacional" para derogar la Ley 15/1997, de 25 de abril , sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud que, a juicio de la entidad, "es la que permite todas estas barbaridades que se están cometiendo"."Con esa derogación conseguiríamos acabar con este tipo de situaciones que tanto nos están perjudicando a los usuarios que, además, seguimos pagando religiosamente nuestros impuestos y, por tanto, tenemos derecho a una sanidad que pagamos, que no nos regalan", añadió el portavoz de la Coordinadora, quien recordó que "la acción política debería estar dirigida a beneficiar la vida cotidiana de los ciudadanos, cosa que no se está haciendo en este caso".