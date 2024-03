Los militantes montillanos renuevan su compromiso con el Partido Comunista de Andalucía

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: PCA MONTILLA

La sede con la que el Partido Comunista de Andalucía (PCA) cuenta en la calle Fuentes de Montilla acogió ayer el acto de entrega de carnés a los militantes de la localidad que, de este modo, renovaron su compromiso político con una formación que atesora ya más de un siglo de historia.En un acto en el que no faltaron las palabras de recuerdo hacia Antonio Carpio Quintero , alcalde de Montilla entre los años 1995 y 2007, la concejala de Izquierda Unida (IU), María Luisa Rodas, confesó el "inmenso orgullo" que sentía por militar en un partido con más de cien años de historia, a pesar de que "no lo ha tenido nada fácil para sobrevivir y para llegar a donde ha llegado".La edil montillana recordó "la persecución y las represalias" que sufrieron los hombres y mujeres que formaron parte del PCE y que, incluso, "dieron su vida por los derechos y las libertades que hoy disfrutamos". Por ello, defendió la necesidad de "seguir este ejemplo" y "no dejar caer todo aquello que hemos conseguido gracias a las personas que estuvieron antes que nosotros".Tras alertar del avance que están experimentando "la derecha y la extrema derecha, los fascismos y el neoliberalismo" en el contexto actual, María Luisa Rodas declaró que "es más importante que nunca que estemos unidos y que tengamos esa fuerza militante y organizativa para plantar cara a todo lo que se nos viene encima".A su vez, la edil montillana puso en valor el cariz feminista del PCE y reconoció que "es un orgullo estar en un partido que ha sabido adaptarse como ninguno a las tendencias, a los tiempos y a las corrientes de feminismo, gracias a las cuales, por fin, las mujeres tenemos la voz y la palabra, ya que tenemos mucho que decir y que aportar día a día".Por su parte, el secretario político provincial del PCA, Juan Hidalgo, no ocultó su "satisfacción y alegría" por visitar "una de las sedes más bonitas que tiene el Partido Comunista en toda España" y, además, con un salón de actos "repleto de camaradas y militantes que vienen a renovar su compromiso con el partido en una comarca como 'La Campiña Roja', donde siempre hemos sido ejemplo de trabajo".El responsable provincial del PCA se mostró satisfecho por la "salud" de la que goza la organización "en los tiempos en los que vivimos, en medio de esta sociedad fluida, con tantos movimientos políticos de derecha y de ultraderecha". Para Juan Hidalgo, "el Partido Comunista de Montilla tiene fuerza porque está en lo que hay que estar: en asegurar la mejora de las condiciones de vida de la gente que vive en Montilla y en su entorno".Además de felicitar por su trabajo a los tres concejales que conforman el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla –Rosa Rodríguez, María Luisa Rodas y Francisco Javier Córdoba–, el secretario político provincial del PCA aludió a la sanidad, la educación y las pensiones como "pilares fundamentales" en los que la formación "está trabajando día sí y día también en Montilla porque, como decía Antonio Carpio, aquí intentamos ser comunistas todos los días".Al igual que María Luisa Rodas, el máximo responsable provincial del PCA elogió el "trabajo militante" en una organización centenaria y quiso rememorar a "toda la gente que dio su vida y que luchó por sus ideas, que fue apaleada y torturada vilmente por defender sus convicciones y sus valores".Por último tomó la palabra el gaditano Ernesto Alba , secretario político general del PCA, quien compartió con todos los asistentes un análisis de la situación actual, especialmente centrado en el Gobierno de coalición formado por el PSOE y Sumar."El Gobierno de coalición es importante porque representa una anomalía en Europa, donde triunfan actualmente los movimientos reaccionarios de extrema derecha", destacó el dirigente comunista, quien recordó que el PCE tiene una "tradición histórica de resistencia" frente al fascismo.Tras aludir al "importante papel" que juega la Unión Europea (UE) en la regulación de políticas estatales, como la agricultura, Ernesto Alba defendió la necesidad de modificar el artículo 135 de la Constitución Española –que estipula que "el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros"–, ya que, a su juicio, "ahoga a los municipios".A su vez, el secretario político general del PCA reconoció que la pandemia del coronavirus "ha roto el tejido social, por lo que hay que reconstruirlo" y, de este modo, impulsar "un contrapoder desde la calle que sea capaz de doblar al PSOE" en asuntos como las relaciones diplomáticas con Israel o la agenda social que el Ejecutivo central "debería seguir apuntalando para garantizar derechos básicos a quienes más lo necesitan".