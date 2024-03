Izquierda Unida analiza la biografía de Blas Infante con la proyección de la película 'Una pasión singular'

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA

La Agrupación Local de Izquierda Unida (IU) en Montilla ha querido conmemorar este año el Día de Andalucía con la proyección, en el alhorí del castillo de El Gran Capitán, de, una película dirigida en 2003 por Antonio Gonzalo, que se convirtió en una de las mejores biografías del político y escritor Blas Infante, reconocido como elLa cinta, que cuenta con la participación de Daniel Freire en el papel de Blas Infante, Marisol Membrillo, Juan Diego, María Galiana, Manuel Morón, Manuel de Blas, Antonio Dechent, Carlos Álvarez, Raquel Infantes y Manuel Caro, ofrece un retrato de las circunstancias que envolvieron la vida y la muerte de Blas Infante –que fue asesinado por los partidarios de las tropas sublevadas en la carretera de Carmona, a las afueras de Sevilla–, toda vez que muestra la oscuridad de un momento histórico repleto de luchas y esperanzas frustradas.Tras la proyección de la película tuvo lugar un debate en el que intervinieron Rosa Rodríguez y María Luisa Rodas, concejalas del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla, quienes coincidieron en señalar que "el 28 de febrero fue el día en el que el pueblo andaluz ganó en las urnas lo que, previamente, ya había ganado en las calles".Al respecto, Rosa Rodríguez quiso denunciar el "intento de apropiación del andalucismo por parte de la derecha y de la ultraderecha" y defendió la necesidad de "recordar quiénes estaban en esas manifestaciones, en las calles, pidiendo un autogobierno para Andalucía y reivindicando los derechos de la clase trabajadora"."Desde luego, la derecha de este país no era quien estaba en las calles en esos momentos, sino que fueron las personas progresistas las que pedían ese autogobierno", añadió Rosa Rodríguez, quien quiso poner el acento en que "justo ahora, los que se enarbolan como defensores del andalucismo son, precisamente, los que entonces se oponían a nuestro referéndum".En ese sentido, la portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla hizo hincapié en que "el 28F está lleno de reivindicaciones que la izquierda llevamos haciendo durante muchas décadas", por lo que, dijo, "no vamos a consentir que se apropien de una simbología que, para nosotras, es tan importante".Por su parte, María Luisa Rodas aludió al complejo recorrido que Blas Infante y otros políticos del momento hicieron durante gran parte de los inicios del siglo XX para llegar "hasta el momento clave" de la redacción de un Estatuto de Autonomía para Andalucía y su posterior debate en Cortes Generales."El Estatuto de Autonomía para Andalucía se quedó a las puertas de ser aprobado cuando se produjo el golpe de Estado en 1936 que, desgraciadamente, no solo supuso la paralización de un proceso político ilusionante, por todo lo que implicaba de ideales de justicia social y de más democracia para los andaluces en ese momento, sino que, también, desencadenó el asesinato de Blas Infante y de otras muchas personas, hombres y mujeres, que participaron en ese proceso".