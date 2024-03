IU conmemora mañana el Día Internacional de la Mujer con la puesta en escena de 'Calendario feminista'

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: ÁNGEL FERSUANES / IZQUIERDA UNIDA

. Ese es el título de la obra de teatro con la que la Agrupación Local de Izquierda Unida (IU) ha querido conmemorar este año el Día Internacional de la Mujer. La representación, a cargo de la asociación teatral Genio y Figura de Fernán Núñez, tendrá lugar mañana domingo, a las 17.30 de la tarde, en el Teatro Garnelo y las invitaciones se podrán retirar gratuitamente en la taquilla del teatro desde una hora antes del inicio de la función.Tal y como detalló Rosa Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla,"nace como una idea que surge en el Ayuntamiento de Fernán Núñez, donde se crea un taller de teatro para mujeres que, en principio, planteó la posibilidad de trabajar algunas efemérides".Bajo la dirección de Ángel Fersuanes, el grupo decide que "no se van a limitar a la efemérides más significativas sino que van a hacer un recorrido por todos esos días que hay que reivindicar en el año porque, por desgracia, significan un perjuicio, una desigualdad o un atentado directo contra la vida de las mujeres de todo el mundo".De este modo,es una obra compuesta, protagonizada y escrita por mujeres. "No se trata de actrices profesionales, sino mujeres que llevan una vida normal dentro del municipio y que deciden que van a hacer todo lo posible por dedicar un rato a algo que les apasiona y con lo que disfrutan muchísimo, en ese ejercicio tan necesario que deberíamos hacer todas las personas de dedicarnos un tiempecito a nosotras y a nosotros mismos para desarrollarnos en el ocio", destacó Rosa Rodríguez."El 8 de Marzo es una fecha de gran importancia en el calendario conmemorativo anual, dado que afecta a la mitad de la población mundial", subrayó, por su parte, María Luisa Rodas, concejala de IU en el Ayuntamiento de Montilla, para quien esta efeméride "supone la reivindicación de los derechos de las mujeres, muchos de los cuales nos han sido arrebatados históricamente por un mundo y un sistema cultural y educativo patriarcal que, cada vez que una mujer o un grupo organizado de mujeres se destacaba en la vindicación de esos derechos que nos afectan a todas, los silenciaba o los combatía duramente".Según la edil de IU, "aunque pueda parecer, gracias a las metas alcanzadas en los últimos años, que está todo hecho, comprobamos día a día que ni mucho menos es así y la prueba está en la fuerte reacción que, principalmente desde las derechas pero, también, desde un grupo de señores en cualquier ámbito que, continuamente, alegan sentirse amenazados por el avance feminista"."Se hace más necesaria aún la conmemoración y las reivindicaciones del 8 de Marzo cada vez que algún hombre o alguna mujer se preguntan por qué no se celebra un Día del Hombre", añadió María Luisa Rodas, quien explicó que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es precisa "porque, por ejemplo, a los hombres no se les han negado los ascensos en su trabajo por ser padres o porque no se les ha pagado por debajo que sus compañeros, a pesar de ejercer el mismo trabajo".Para María Luisa Rodas, el 8 de Marzo es "un día entre todos los del calendario anual que sirve para pedir igualdad real y efectiva, no sobre los papeles ni con meras intenciones, sino con hechos". Al respecto, la edil montillana recordó que "hay mujeres viviendo en zonas de conflicto que están sufriendo doblemente: por ser víctimas de la guerra y por ser mujeres".