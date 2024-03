El Montilla Club de Fútbol: Oportunidad de apuestas en aumento

¿Qué se puede esperar del Montilla Club de Fútbol?

Un compromiso con la juventud y el deporte

Impacto comunitario y proyección futura

Sergio Heredia Jiménez.



Harith Jargavani.



Alejandro Galisteo Muñoz.

La apuesta por el progreso y la excelencia

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Después de tres décadas de espera, el Montilla Club de Fútbol experimenta un significativo resurgimiento en su estructura deportiva. La reciente fusión con el Club Deportivo Monfuba marca el inicio de una nueva era para las categorías inferiores del club. Todo ello hace que sin lugar a dudas las plataformas como Bet365 apuestas tengan en cuenta este club para abrir nuevos mercados y hacer que sea poco a poco un mercado más líquido con cuotas que vayan variando según las informaciones que llegan de los nuevos fichajes en el Montilla Club de Fútbol.Desde la temporada 2024/2025, la totalidad de los equipos del Monfuba, salvo aquellos participantes en los torneos formativos del CEDIFA, pasarán a integrarse en la estructura del Montilla Club de Fútbol. Esta unión promete revitalizar la cantera del club, estableciendo equipos en las categorías Benjamín, Alevín e Infantil bajo la gestión administrativa y deportiva del Montilla, y promoviendo un futuro próspero en términos de formación y talento futbolístico.La colaboración entre el Montilla Club de Fútbol y el Club Deportivo Monfuba no solo se enfoca en la promoción de nuevos talentos, sino también en el mantenimiento de una filosofía deportiva coherente y un compromiso con el desarrollo juvenil. Las categorías Cadete y Juvenil, aunque aún pendientes de una gestión definitiva, se alinearán bajo la misma visión, priorizando los objetivos deportivos y preparando a los jugadores para el salto al primer equipo.Este ambicioso proyecto se respalda con una estructura económica sólida y bien definida, manteniendo presupuestos independientes pero comprometidos con la inversión en el fútbol base. La creación de una comisión de fútbol base, compuesta por educadores y especialistas, subraya el enfoque educativo y formativo del acuerdo.El Montilla Club de Fútbol ha sabido aprovechar esta oportunidad para reforzar su lazo con la comunidad local, invitando a los jóvenes de Montilla y alrededores a ser parte de este renovado proyecto deportivo. Este gesto no solo refuerza la identidad local del club, sino que también promueve un sentimiento de pertenencia y orgullo entre los futuros talentos futbolísticos de la región.La integración de nuevos jugadores como Darío Alejandro Martínez Expósito refleja el dinamismo y la ambición del club de cara al futuro. La incorporación de talentos probados y la apertura de la campaña de abonos para la segunda vuelta del campeonato son claros indicativos del compromiso del Montilla con sus aficionados y su determinación por asegurar un rendimiento deportivo sólido y sostenible.Algunos de los últimos fichajes son:El Montilla Club de Fútbol se encuentra en un momento crucial de su historia, embarcándose en un camino hacia la innovación y la mejora continua. La unión con el Club Deportivo Monfuba no es solo una fusión de equipos, sino también de esperanzas, sueños y aspiraciones de toda una comunidad que ve en el fútbol una vía para la educación, la integración y la excelencia.La inversión en la cantera, la promoción del talento local y el compromiso con los valores deportivos fundamentales son piedras angulares de este nuevo capítulo para el Montilla Club de Fútbol. Con esta visión renovada, el club no solo aspira a elevar su nivel competitivo, sino también a fortalecer el tejido social y deportivo de Montilla y sus alrededores, asegurando así un futuro prometedor para las generaciones futbolísticas venideras. Y quién sabe, tal vez algún día los veamos en la Copa del Rey