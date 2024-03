El Cristo del Perdón desafía a la lluvia y protagoniza un Lunes Santo memorable

ÁLVARO CARRASCO / J.P. BELLIDO

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

VÍDEO: MONTILLA COFRADE

Montilla vivió anoche con fervor y entusiasmo un nuevo Lunes Santo en el que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores desafió a la lluvia con la sobrecogedora estación de penitencia del Santísimo Cristo del Perdón.Tras una jornada muy desapacible, marcada por las fuertes lluvias y por las incensantes rachas de viento que no cesaban, los pronósticos que manejaban los responsables de la cofradía, fundada en 1590 y radicada en la iglesia conventual de la calle Ancha, apuntaban a una leve mejoría que, en su caso, posibilitaría la salida del hermoso crucificado atribuido al retablista Cristóbal de Guadix y que, durante muchos años, presidió su estación de penitencia en la Madrugada del Viernes Santo bajo la advocación de la Misericordia.Pese a la leve llovizna que empapaba el Llanete de San Agustín apenas unos minutos antes de las 21.00 de la noche, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores decidió echarse a la calle y desafiar, así, las fuertes rachas de viento que libraban su particular batalla con la iluminación ornamental del imponente Cristo muerto en la Cruz.Más de un centenar de nazarenos con capirote morado y túnica negra se adentraron en las entrañas de Montilla, siguiendo su personal itinerario por las calles aledañas a San Agustín, como Las Prietas y Dientes, entre las saetas que sonaban a su paso, gracias a la prodigiosa garganta de Francisco Ruiz Alcántara.A su paso por la calle Fuente Álamo, una representación de la Hermandad del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, Santo Nombre de Jesús, María Santísima de la Encarnación y San Juan de Ávila, encabezada por su hermano mayor, Rafael Ramírez, mostró sus respetos a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores a las puertas de la capilla que la cofradía del Viernes Santo consagró en la tarde del 3 de abril de 2011.Un año más, la Agrupación Musical La Unión se estrenaba en la Semana Santa de Montilla tras el Señor del Perdón, interpretando un exquisito y cuidado repertorio en el que rescataron piezas selectas como, ambas de Nicolás Barbero.Desde su primera estación de penitencia en el año 1992, la Hermandad del Nazareno decidió dar cabida a hermanas costaleras para portar sobre sus hombros al Santísimo Cristo del Perdón en un sobrio trono de caoba y oro, dando lugar así a una de las cuadrillas más consolidadas de Montilla, que mantiene un andar elegante y dulce.De este modo, Montilla pudo disfrutar anoche de las bellas estampas que brindó esta imagen cristífera realizada a finales del siglo XVII y atribuida al artista montillano Cristóbal de Guadix, considerado uno de los más destacados discípulos del taller de Pedro Roldán."El Santísimo Cristo del Perdón procede el ático del retablo de la capilla de Jesús Nazareno, lo que determina que fuera diseñada para ser contemplada desde un punto de vista más bajo, salvando con ello las correcciones ópticas pertinentes", detalla Elena Bellido, historiadora del Arte y directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque.Así, "Jesús, como Redentor de la Humanidad, se representa muerto en una cruz arbórea con tres clavos y el 'rigor mortis' se evidencia en la inclinación de la cabeza sobre el pecho, así como la abertura del pecho por la lanzada", subraya Elena Bellido, quien añade que "el sudario, de tipo cordífero, acentúa las notas cruentas del martirio", mientras que el paño de pureza o–que se ha usado desde tiempos inmemoriales para ocultar la desnudez de Jesús de Nazaret durante su crucifixión, tras el expolio– "sobresale en este caso por su calidad artística y por su realismo"."Según la tradición, la reliquia del Perizonium se conserva en la catedral alemana de Aquisgrán, a escasos kilómetros de la frontera con Bélgica y los Países Bajos, a pesar de que es una pieza que no aparece en los Evangelios canónicos, sino en uno de los apócrifos, el Evangelio de Nicodemo", detalla Elena Bellido.