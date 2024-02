Vecinos y representantes políticos de toda la comarca reclaman en Montilla la reactivación de los servicios ferroviarios

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Vecinos y representantes políticos de distintos puntos de Andalucía reclamaron al mediodía de ayer en Montilla la reactivación de los servicios ferroviarios en la línea Bobadilla-Córdoba, durante el transcurso de una movilización que partió poco después de las 13.15 de la tarde desde la estación de tren y que se dirigió, por las avenidas de Italia, Boucau y Andalucía, hasta la puerta del Ayuntamiento.La manifestación, que había sido convocada por la Plataforma en Defensa del Tren Rural en Andalucía (PTRA) , contó con la presencia de los alcaldes de Montilla, Rafael Llamas; Puente Genil, Sergio Velasco; Moriles, Francisca Carmona; Fernán Núñez, Alfonso Alcaide; Jódar (Granada), Juana Cazorla; y Montalbán, Miguel Ruz que, a su vez, preside la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa.La marcha, en la que también participaron concejales de los grupos municipales del PSOE, Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla, así como ciudadanos a título particular, sirvió para "poner en valor las bondades del ferrocarril público como medio de transporte más vertebrador del territorio, limpio, seguro y sostenible", además de reclamar el uso de las infraestructuras ferroviarias existentes y sus estaciones "como elemento clave contra la despoblación del medio rural andaluz".El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, recordó que el próximo 22 de junio, la línea férrea Córdoba-Bobadilla cumplirá once años sin servicio de trenes de viajeros y, en ese sentido, destacó que "estamos en un momento en el que la apuesta por el transporte público, eficiente y respetuoso con el medio ambiente también coincide con un nuevo modelo y una nueva conciencia sobre la movilidad".Llamas, que se mostró convencido de que las reivindicaciones de PTRA coinciden con el trabajo que se está realizando desde la Unión Europea y con el modelo de ciudades que propugna, aludió a la "responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras", ya que, a su juicio, la movilidad "repercute directamente" en ámbitos como el desarrollo económico, la sostenibilidad o la fijación de población al territorio."El 85 por ciento del territorio está ocupado por el 15 por ciento de la población, lo que nos invita a pensar que, de no tomar medidas, vamos a tener un problema muy importante de concentración en las ciudades, por lo que el ferrocarril representa una oportunidad para afrontar los grandes retos que tiene nuestra sociedad", destacó el alcalde de Montilla, quien elogió el trabajo que viene desarrollando la Plataforma en Defensa del Tren Rural en Andalucía para reactivar la línea Córdoba-Bobadilla.Por su parte, uno de los portavoces de la PTRA, el granadino Juan Pérez Unquiles , mostró su "satisfacción" por haber conseguido reunir en Montilla a representantes públicos de diferentes formaciones políticas. "Nuestra reivindicación es transversal, ya que afecta a la ciudadanía en su conjunto; de hecho, cuando alguien se monta en el tren no se le pregunta a quién vota o qué carne político tiene", apuntó Pérez Unquiles, quien desveló que la Plataforma ha diseñado un plan para toda Andalucía.A su vez, el portavoz de PTRA anunció la intención de la organización de alquilar un tren para el próximo 22 de junio "que salga de Bobadilla, pare en todas las estaciones de la línea y nos lleve a Córdoba", con el objetivo de llamar la atención de las autoridades. "Queremos que el alcalde de Montilla y el presidente de la Mancomunidad, con el apoyo de PTRA, pidan una reunión con el presidente de RENFE para volver a activar la línea de Media Distancia entre Bobadilla y Córdoba, así como la red de Cercanías entre Puente Genil y Córdoba", avanzó.Para la PTRA, "es prioritario el uso de las infraestructuras ferroviarias existentes", además de "convertir las estaciones de pueblos y ciudades medias en centros intermodales de transporte para sus comarcas". En ese sentido, desde la plataforma defienden la "incentivación del uso del ferrocarril como medio prioritario del transporte", así como el establecimiento de horarios y precios que "faciliten la movilidad sostenible y, con ello, la lucha contra la despoblación del medio rural"."En estos momentos, todos los Cercanías son gratuitos desde la pandemia del coronavirus y esa oportunidad nos la estamos perdiendo municipios que, contando con estaciones y con una red electrificada y dotada de personal de Renfe y Adif, sin embargo no disponemos de servicio de trenes de viajeros", recalcó Pérez Unquiles, quien reivindicó la puesta en marcha de un "Plan Andaluz por el Ferrocarril" para definir, en un plazo de veinte años, "cómo va a ser el tren en nuestra región".Por último, el portavoz de PTRA hizo hincapié en la necesidad de reabrir las estaciones en todos los pueblos de Andalucía. "Queremos que haya trenes desde las 6.00 de la mañana hasta las 12.00 de la noche, con la frecuencia adecuada y el horario adecuado y que, además, sea muy barato para quien lo utilice frecuentemente porque, sin duda, el tren es el único medio de transporte masivo para mercancías y viajeros que puede luchar contra la crisis climática".