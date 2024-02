UGT alerta: "El Hospital de Montilla será el próximo en caer"

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

“El Hospital de Montilla será el próximo en caer”. De esta forma tan rotunda ha denunciado UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba “la deriva sin control” que sufre el centro sanitario de La Retamosa tras la disolución de la Agencia Sanitaria del Alto Guadalquivir y su integración, el 1 de enero de 2022, en la macroárea sanitaria Sur de Córdoba.La secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba, María del Carmen Heredia, alertó de la "situación calamitosa" por la que atraviesa el Hospital de Montilla después de que, a lo largo del pasado mes de enero, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) rescindiera el contrato de todas las vacantes en todas las categorías que existen en el centro, lo que llevó a que el personal eventual terminara sus contratos a fecha 31 enero.Heredia puso como ejemplos el caso del bloque quirúrgico –que, a fecha de 30 de enero, contaba con 16 personas menos entre enfermeros, técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y celadores– o la Unidad de Atención a la Ciudadanía y Admisión de Urgencias, que cuenta con ocho administrativos menos, "algo que ocurre con el resto de las distintas unidades del Hospital de Montilla", según UGT.La responsable de Sanidad y Servicios Sociosanitarios afirmó que "esta situación no se había dado en los veinte años de funcionamiento del Hospital de Montilla" y resaltó que “con esta forma de gestionar no se cubren los huecos estructurales del personal de todas las categorías ni tampoco se piensa en posibles contingencias que puedan surgir a una plantilla tan ínfima y tan cansada física y mentalmente”.Por ello, María del Carmen Heredia acusó a la Consejería de Salud de “dejar morir poco a poco al Hospital de Montilla para que pase a ser un centro de salud, un consultorio o un centro de especialidades”. De igual modo, la responsable de Salud de UGT en Córdoba lamentó que “sea la ciudadanía y los profesionales quienes terminen pagando los platos rotos de una Administración ineficiente y de una gestión que parece conducirlo todo a una privatización de servicios, lo que supone no solo jugar con la salud de la ciudadanía sino también hacerlo con los servicios públicos pagados con el esfuerzo fiscal y el bolsillo de todos los contribuyentes”.Desde UGT SP Córdoba han hecho un llamamiento a la movilización de la ciudadanía de Montilla y de Puente Genil “para que luchen por sus hospitales y no permitan que reduzcan su asistencia sanitaria, ya que es su salud la que está en juego y sus derechos adquiridos”.La secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba recordó las múltiples acciones llevadas a cabo por este sindicato “denunciando la deriva continua a la que están sometiendo a estos hospitales, movilizaciones para exigir la división del macroárea Sur en dos áreas sanitarias, denuncias ante la Delegación de Salud o notas de prensa mediante las que anunciamos a la ciudadanía pontanense lo que comenzaba a suceder en los quirófanos del Hospital de Puente Genil desde primeros de año”.