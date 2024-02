Ocio digital: ¿por qué los juegos de azar virtuales son populares entre los jóvenes?

La generación digital

Dos opciones para elegir

Las cifras

En conclusión

En los últimos tiempos hemos asistido a un impresionante despliegue de los juegos de azar virtuales a través de numerosos casinos y casas de apuestas online que operan a lo largo de todo el mundo. Un desarrollo que, en este caso, es diverso dependiendo de las medidas legales que los diferentes países han ido tomando al respecto.Por una parte, son muchos los países que ya han tomado las riendas del mercado y que han decidido controlarlo para ofrecer una experiencia de juego segura, lo que, sin duda, favorece a los usuarios. Otros, por su parte, aún mantienen mercados alegales en los cuales el juego no está todavía controlado, lo que puede suponer un problema considerable para los jugadores y sus fondos.En todo caso, no deja de ser cierto que los juegos de azar virtuales se han convertido en algo muy popular entre la población y especialmente entre los usuarios más jóvenes, tal como está pasando con el resto de juegos que encontramos actualmente en la red.Algo a lo que han contribuido diferentes factores, tales como la existencia de códigos promocionales para casinos online con los que se puede probar suerte sin tener que apostar dinero propio o con los que se pueden conseguir interesantes extras para jugar más invirtiendo menos.Sin embargo, no todo es marketing y es evidente que existe un componente psicológico muy intenso de lo que se refiere al juego online y que tiene que ver con la llamada sociedad de los nativos digitales.Por nativos digitales entendemos a aquellas personas que han crecido en la era digital y que, por tanto, han conocido los modernos sistemas de comunicaciones desarrollados en los últimos años desde su nacimiento.Aunque la fecha varía dependiendo de los diferentes autores a quienes se nos preguntemos, algunos comentan que los nacidos a partir del año 80 podrían ser ya nativos digitales, mientras que otros prolongan esa fecha hasta los 90 debido precisamente al inicio del uso de Internet y las tecnologías de la información de las que disfrutamos hoy día.En cualquier caso, es evidente que los jóvenes menores de 25 años y nacidos, por tanto, dentro del nuevo milenio forman parte de esa comunidad de nativos digitales. En consecuencia, están familiarizados a ver en sus hogares todo tipo de instrumentos para acceder a Internet, tales como móviles, ordenadores, televisores o incluso otros equipos. Algo que provoca que la tecnología y la conectividad esté día a día en su hogar y que, por tanto, hace que su uso les resulte intuitivo y muy sencillo.Esto conlleva que, además de vivir las experiencias del mundo real, estos jóvenes también tengan una tendencia lógica a preferir o a practicar otros juegos y otras actividades usando para ello estos nuevos medios . Obviamente, entre estas actividades se encuentran los casinos y los juegos de azar virtuales que hemos venido comentando.Dentro de los juegos de azar virtuales existen dos tendencias diferenciadas y que marcan un poco la pauta respecto a la manera de entender ese juego.La primera de ellas es la que establecen los juegos de azar virtuales que no están vinculados a un casino o un operador de juegos específico y en los que realmente no se mueven los premios ni las ganancias habituales de los casinos online. Hablamos, por ejemplo, de las aplicaciones de tragaperras o de casino para móvil, en los cuales se juega con dinero virtual o ficticio.En este caso, el jugador realmente no suele tener la necesidad de aportar dinero, salvo en caso de que quiera recargar sus fichas por haberlas agotado. Tampoco va a conseguir premios en efectivo en caso de lograr un jackpot o un gran premio, pero sí es cierto que este tipo de juegos le permite probar suerte en tragaperras y juegos de alta calidad de un casino real a un coste mucho más reducido.La otra tendencia la forman los juegos de casino convencionales, que a los jóvenes también les resultan muy interesantes. La posibilidad de probar suerte en un casino real sin tener que salir de casa desde el anonimato y desde incluso un dispositivo móvil, sin duda, resulta muy atractiva.Aunque tradicionalmente a nuestros jóvenes que empezaban con la primera línea para pasar a la segunda, la verdad es que buena parte de ellos hoy día están optando por empezar directamente con el juego real. No obstante, la mayor parte de ellos realizan un juego responsable mediante cantidades controladas y generalmente pequeñas. Todo ello, a pesar de los posibles riesgos que el juego representa respecto a la facilidad con la que se puede ingresar dinero o realizar cualquier operación de una forma más o menos sencilla.Todo lo que hemos comentado nos lleva a plantearnos cuáles son las cifras que puede mover el juego actualmente dentro de los jóvenes. Aunque es algo difícil detallar las mismas debido a las limitaciones que tiene el mercado, ya que acceder a estos datos generalmente se realiza mediante encuestas, algunas pistas apuntan más o menos cuáles son las ideas que los jóvenes tienen respecto al juego de azar online.En ella se refleja en que la extensión del juego online entre los jóvenes de 18 a 25 años es algo notable, especialmente en los años en los que este se ha hecho más popular. Hablamos desde el año 2018 a 2024, con especial protagonismo en los años de pandemia, en los cuales la difusión del juego online como alternativa de ocio ante la situación de cierre que tenían los ciudadanos resultó bastante intensa.Como referencia, esa cantidad de jugadores con dinero pasó del 10 % al 17 % en apenas 2 años, lo que nos da un crecimiento anual relativo del 3 % y un crecimiento absoluto que ronda aproximadamente el 60 % anual. No obstante, es interesante destacar cómo la mayor parte de los jugadores son varones con una menor presencia de chicas.De hecho, los datos apuntan a que por cada cinco hombres que juegan solamente hay una chica que lo haga. Además, el crecimiento de sus cifras es bastante más modesto, pasando en ese periodo de 2 años de un 2,5 % a un 3,6 %.También es interesante conocer que los jugadores jóvenes no consideran su hábito algo problemático, dado que dedican pequeñas cantidades a esta forma de ocio. Cantidad de dinero que, por otra parte, dedican a cualquier otra actividad similar en caso de no tener la opción de jugar. También piensan que es relativamente fácil dejar de jugar cuando lo necesitan y el hecho de que el juego tenga un cierto carácter social les ayuda también a mantenerse adecuadamente lúcidos a la hora de probar suerte.Los juegos de azar virtuales han llegado a nuestra sociedad para quedarse, teniendo una especial prevalencia entre los jóvenes, precisamente por su carácter de nativos digitales. Igual que para los que jugaban en su anterior generación, opciones como las loterías del Estado o las apuestas deportivas clásicas autorizadas resultaban interesantes para ellos.La opción de probar suerte en un casino o una casa de apuestas online es algo natural y que han conocido desde siempre. Por eso, esta forma de ocio se ha convertido en una de las que suelen tener como referencia a la hora de disfrutar de un rato de entretenimiento.