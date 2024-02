La Policía Local detiene a un vecino de Montilla que saltó entre varias azoteas del Barrio de la Cruz

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: POLICÍA LOCAL

La rápida y efectiva intervención de cuatro agentes de la Policía Local de Montilla –dos de ellos, de paisano– permitió esta pasada madrugada detener a un vecino de Montilla, de unos 40 años de edad, que accedió de manera ilícita a un domicilio del Barrio de la Cruz y, tras verse sorprendido, emprendió la huída saltando entre varias azoteas de las calles Lucas Jurado y Santa Fe.Los hechos tuvieron lugar en torno a las 12.00 de la medianoche cuando cuatro agentes de la Policía Local alertaron a una vecina del Barrio de la Cruz de la presencia de un individuo en la azotea de su propia vivienda. "Venía saltando de azotea en azotea", ha relatado la afectada en una publicación compartida en un grupo de Facebook, en la que la afectada reconoce haber sentido miedo, dado que su hijo pequeño se encontraba durmiendo en su dormitorio en el momento de los hechos."Rápidamentesubieron, forcejearon y pudieron inmovilizarlo, mientras una agente, muy amable y cariñosa, me dio un abrazo y me tranquilizó para que viera que no pasaba nada", detalla la vecina, quien asegura que "en cinco minutos todo había quedado en un mal sueño y ni siquiera mi hijo se llegó a despertar".La actuación policial –que se saldó con la detención del individuo por un presunto delito de allanamiento de morada y otro por atentado contra agentes de la autoridad– ha recibido elogios y felicitaciones de numerosos vecinos de Montilla, así como de la propietaria de la vivienda donde finalizó la intervención."Aún sigo teniendo el miedo en el cuerpo", aseguraba la vecina, no sin agradecer el trato que los agentes dispensaron a su familia. "Me volvieron a llamar a la 1.00 de la madrugada para ver cómo estaba y, en todo momento, han sabido llevar la situación sin que pasara a mayores", añade la afectada, para concluir afirmando que "nos podemos sentir orgullosos del temple y el saber estar de las personas que cada día están para lo que se les presente como, en este caso, llamar a las 12.00 de la medianoche por allanamiento a un hogar y recibir insultos y golpes como se han llevado".En declaraciones a Montilla Digital , uno de los policías que intervino anoche ha querido agradecer a la vecina sus palabras y ha recordado que "este es nuestro trabajo y lo damos todo los 365 días del año, con sus noches", a pesar de que la situación en las calles "por desgracia, cada día está más complicada". Con todo, el agente ha recordado que la plantilla de la Policía Local de Montilla está, cada día, para "servir y proteger" a sus convecinos.