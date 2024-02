Gran actuación del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en el XVI Duatlón de Menores "Ciudad de Marbella"

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLÓN

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón continúa cosechando éxitos de ámbito autonómico. El último de ellos, en el XVI Duatlón de Menores "Ciudad de Marbella", en el que se dieron cita más de 400 atletas de las categorías Prebenjamín (nacidos en 2017 y 2018) a Juvenil (2007 y 2008).La prueba marbellí era la segunda puntuable de las ocho que forman el X Circuito Andaluz de Duatlón de Menores y, a lo largo de toda la mañana, se fueron dando las salidas a las diferentes categorías. De este modo, en Benjamín Masculino destacaron las actuaciones de Isaac Márquez Sánchez (que finalizó en décima posición), Alai Blanco Baños (18.º), Manuel Cantos Rodríguez (20.º) y Martín Espejo Adamuz (34.º). En Benjamín Femenino, Lucía Rodríguez Ortiz terminó en decimotercera posición.En categoría Alevín Masculino, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón estuvo representado por Adrián Marqués Polonio (7.º), Manuel Espejo Adamuz (10.º) y Jaime Morales Guijarro (24.º). En féminas, estuvo Iria Jiménez Novoa, que cruzó la línea de meta en séptima posición.En la prueba Infantil Masculino, Said Diallo se subió al tercer escalón del podio, mientras que Iraitz Márquez Sánchez finalizó sexto. En esta prueba también estuvieron presentes Juan Rodríguez Ortiz (11.º), Pedro Luque Ortiz de Galisteo (12.º) y Samuel Armada Dios (43.º).En la prueba femenina, Nahikari Blanco Baños se colgó la medalla de plata, toda vez que Águeda Jurado Trenas concluyó en cuarta posición. En el caso de los Cadetes, Miguel Ruiz Bogas fue quinto y Lucas Ruiz Martínez, octavo. En féminas, Carmen María Urbano Gómez acabó en cuarta posición.Sin duda, los mejores resultados para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón llegaron en la categoría Juvenil. No en vano, la entidad copó cinco de las seis primeras plazas, gracias a Antonio Marqués Polonio (1.º), Juan Pablo Vera Avilés (2.º), Lucas Plaza (4.º), Alejandro Castro García (5.º) y Daniel Rubiales Ruz (6.º).Las féminas no le irían a la zaga a sus compañeros juveniles y Natalia Ramírez Pedraza se coronó campeona de la prueba, seguida de Marta Pérez Campos (2.ª), Melisa Cárdenas Castillo (4.ª), Paula Torreblanca Osorio (9.ª) y Lucía Ruiz Requena (16.ª).En lo que respecta al XXIII Duatlón Ciudad de Marbella, que reunió en la zona de Nueva Alcántara de San Pedro Alcántara, en Málaga, a más de 150 duatletas. El ganador de la competición masculina fue Pablo González, del ADSevilla, mientras que María Narváez, del X-Bike Nerja, se impuso en la prueba femenina. En la competición por clubes, el Montilla-Córdoba Triatlón se subió al tercer escalón del podio.