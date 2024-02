FACUA desvela los alimentos con el IVA rebajado que más han subido en los últimos 12 meses

Aceite de oliva

Frutas y verduras

Pastas, harinas, legumbres y leches

Arroz, huevos y quesos

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre la evolución del precio de los alimentos afectados por la rebaja del IVA durante el último año. En este análisis se ha comparado el precio que tenían una treintena de categorías de alimentos en enero de 2023, ya con el descuento aplicado, y el que tienen en enero de 2024 (ver tablas completas).El aceite de oliva virgen extra (un 69%), la bandeja de fresas de 500 gramos (un 52%) y la malla de patatas de 5 kilos (un 31%) son los productos donde se ha detectado un mayor encarecimiento medio en los últimos 12 meses. El estudio de la asociación recoge la evolución de los precios de diferentes productos a la venta en ocho grandes cadenas de distribución: Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl y Mercadona. La toma de precios se ha realizado los días 2, 3, 8 y 9 de enero de 2024.De la treintena de alimentos analizados, FACUA ha comparado la evolución de los precios en origen y en puntos de venta de 13 de ellos. En una decena se han producido incrementos de precios en los puntos de venta superiores a las subidas en origen (ver tablas). La asociación trasladará los datos al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, al que insiste en reclamar la apertura de una investigación que derive en sanciones contra las empresas que están inflando sus márgenes de beneficio, una práctica prohibida en los alimentos con el IVA rebajado.Los precios en origen se han obtenido y/o calculado con los datos publicados por la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación relativos a la primera semana de enero de 2023 y la primera semana de enero de 2024.En la selección de los alimentos objeto del análisis se han tenido en cuenta diferentes marcas, pero con formatos similares para que pudiesen ser comparables. Los productos analizados son: aceite de oliva, aceite de girasol, harina de trigo (1 kg.), harina de fuerza (1 kg.), macarrones (500 gramos), espaguetis (1 kg.), leche entera (1 l.), leche semidesnatada (1 l.), lenteja pardina (1 kg.), alubia blanca (1 kg.), garbanzo extra (1 kg.), huevos M (12), arroz redondo (1 kg.), arroz integral (1 kg.), queso rallado mozzarella (200-250 gr.) y queso rallado 4 quesos (120-200 gr.).De verduras se han tenido en cuenta la lechuga iceberg (unidad), cebollas (1 kg.), zanahorias (1 kg.), patatas (5 kg.), champiñón laminado (250-300 gr.), patatas rojas (2 kg.),tomates ensalada (1 kg.) y ajos (200-250 gr.). De frutas, manzanas golden (1 kg.), naranjas (4 kg.), bandeja de fresas (500 gr.), uvas blancas (500 gr.), manzanas fuji (1 kg.), limones (1 kg.) y peras conferencia (1 kg.).El aceite de oliva ha sido, con diferencia, el artículo que más ha aumentado su precio durante el último año en los supermercados (un 69% de media el virgen extra, llegando hasta el 155% en algún caso concreto). Mientras que en origen el virgen extra ha subido 2,54 euros/litro (de 4,91 a 7,45 euros), en los puntos de venta los distintos formatos de envases han subido una media de 5,08 euros/litro (alcanzando los 8,81 euros/litro de incremento en el caso del envase de un litro de la marca Coosur Hojiblanca en Eroski).Las subidas registradas en la bandeja de fresas de 500 gramos oscilan entre el 44,2% de Eroski (de 3,64 euros en enero de 2023 a 5,25 euros en enero de 2024) al 56% de Mercadona y Dia (de 3,84 a 5,99 euros). En esta modalidad de envase, esta fruta ha subido una media de 3,94 euros/kilo en los supermercados analizados (llegando a los 4,30 euros/kilo en los casos de Mercadona y Dia). En todos ellos la subida ha estado por encima de los 2,50 euros/kilo que se ha encarecido en origen (de 2,32 a 4,82 euros/kilo).La malla de 5 kilos de patatas se ha encarecido una media del 31,4% en un año (de 4,93 euros de media a principios del año pasado a 6,48 euros actualmente). En origen, el kilo de patatas se pagaba tanto en enero de 2023 como en enero de 2024 a 0,41 euros. En cambio, en todos los puntos de venta analizados se vende más caro, una media de 31 céntimos/kilo por encima del precio que marcaba hace un año (llegando a alcanzar la subida los 60 céntimos/kilo en el caso de Carrefour).El kilo de manzanas fuji se ha encarecido de media un 27,6% en los últimos 12 meses. La variación va desde la bajada del 18% registrada en Dia —única cadena donde el precio es menor que hace un año— a la subida del 85,3% en Alcampo. El incremento en origen en este año ha sido de solo 3 céntimos/kilo (de 0,70 a 0,73 euros/kilo), mientras que en los puntos de venta ha subido una media de 55 céntimos/kilo (alcanzando los 1,22 euros/kilo en Alcampo).El kilo de zanahorias cuesta de media un 26,2% más actualmente que en enero de 2023. Aldi es la única cadena donde ha bajado, un 7%, mientras que en el resto las subidas llegan a alcanzar el 38,3% en el caso de Dia. La cantidad que se ha pagado al agricultor por un kilo de zanahorias no ha variado entre enero de 2023 y enero de 2024 (0,29 euros/kilo). En cambio, en los supermercados se vende el kilo, de media, 22 céntimos más caro que hace un año (y hasta 31 céntimos/kilo más en el caso de Dia).Un 15,9% han subido de media en los puntos de venta las bandejas de 250 y 300 gramos de champiñones laminados (pasando de 1,51 a 1,75 euros). Todas las cadenas han subido sus precios, llegando al 39,1% en el caso de Alcampo. En origen, el precio del kilo de champiñones ha subido 14 céntimos en los últimos 12 meses (de 1,69 a 1,83 euros). La subida en los supermercados ha sido también mucho mayor, 80 céntimos por kilo de media (y hasta 2,24 euros/kilo en Alcampo).El kilo de peras conferencia ha subido en los supermercados una media del 15,5% (ha pasado de 1,94 a 2,24 euros). En origen, el precio no ha variado con respecto a enero de 2023 (0,75 euros/kilo). Pero en los puntos de venta analizados la subida media ha sido de 30 céntimos por kilo (alcanzando los 45 céntimos/kilo en Eroski).Las cebollas han subido una media del 15,3% en los supermercados (de 1,70 a 1,96 euros por kilo). En origen, el incremento ha sido de 7 céntimos por kilo en el último año (de 0,39 a 0,46 euros). En los puntos de venta, la subida media ha sido de 26 céntimos/kilo (hasta 46 céntimos/kilo en Hipercor).El kilo de manzanas golden ha subido en los establecimientos analizados una media del 13,5% (pasando de 1,77 a 2,01 euros). En origen han subido 8 céntimos por kilo (de 0,53 a 0,61 euros). En los supermercados, una media de 24 céntimos/kilo (hasta 52 céntimos en Alcampo). Un 18,8% se ha encarecido de media la lechuga iceberg (de 0,90 en enero de 2023 a 1,07 euros en enero de 2024)De la quincena de frutas y verduras contempladas en este estudio, el limón es el único alimento cuyo precio en enero de 2024 es inferior al que tenía hace un año. El kilo de limones cuesta actualmente de media 1,79 euros, mientras que hace un año eran 1,88 euros (bajada del 4,8%, una media de 9 céntimos). Eso sí, la bajada en origen ha sido superior, 15 céntimos por kilo (de 0,35 a 0,20 euros).Entre las legumbres, la subida más acusada se ha dado en el kilo de lentejas pardina, un 15,1% (ha pasado de 3,10 a 3,57 euros). Mientras que en los supermercados han subido una media de 47 céntimos por kilo (hasta 1,06 euros en el caso de la marca La Asturiana en Carrefour), en origen las lentejas han bajado 1 céntimo por kilo (de 0,77 a 0,76 euros).El kilo de garbanzos extra ha bajado una media del 5,1% con respecto al precio que tenía hace un año (de 2,56 a 2,43 euros). Una bajada media de 13 céntimos por kilo, mientras que en origen no ha variado con respecto a lo que se pagaba a los agricultores hace 12 meses (0,79 euros/kilo).El paquete de macarrones de 500 gramos se ha encarecido en un año un 10,2% (de 1,27 euros de media en enero de 2023 a 1,40 euros en enero de 2024), mientras que el paquete de 1 kilo de spaguettis lo ha hecho en un 5,3%. En este caso, la mayor subida se ha detectado en el paquete de marca Alcampo con un incremento del precio del 22,1% (de 1,22 a 1,49 euros).Según el estudio de FACUA, el brik de un litro de leche entera cuesta casi un 3% más que hace un año mientras que el de leche semidesnatada ha subido un 4% con respecto a enero de 2023. El kilo de alubias blancas ha subido una media del 7,5%.Destacar el caso de las lentejas, cuyo kilo en origen se paga en enero de 2024 un céntimo más barato que en enero de 2023. Mientras tanto, en los supermercados se vende de media a 0,48 euros más caro que hace un año.El paquete de harina de trigo tiene prácticamente el mismo precio del año pasado (aumento del 0,8%) mientras que el kilo de harina de fuerza cuesta actualmente un 4,6% más que en enero de 2023.El kilo de arroz redondo se ha encarecido de media un 6,74% en un año (de 1,63 a 1,74 euros). La mayor subida se ha dado en el arroz Brillante Sabroz en Hipercor, donde cuesta actualmente cuesta un 53,3% más que en enero de 2023. Este mismo producto también cuesta un 47,8% y un 42,5% más en Carrefour e Hipercor. Por contra, el precio del kilo de arroz integral ha bajado un 8% en los supermercados en este mismo periodo.La docena de huevos M, por su parte, ha aumentado su precio un 2,9% mientras que en la bolsas de queso rallado mozzarella y cuatro quesos se han registrado bajadas del 3,5% y del 10,7% respectivamente.En Hipercor, la docena de huevos M cuesta este año 0,24 euros más que en enero de 2023. Sin embargo, en origen, la docena se paga actualmente 6 céntimos más barata de lo que se pagaba hace un año (de 1,59 a 1,53 euros).Por contra, el aceite de girasol ha experimentado una bajada media del 29,1%. El precio medio de este producto en enero de 2023 era de 2,82 euros por litro, mientras que en enero de 2024 es de 2,00 euros. Este fue uno de los alimentos que más disparó su precio en 2022 debido a la invasión rusa de Ucrania.Según el real decreto-ley por el que está vigente la rebaja del IVA en los alimentos básicos, ninguno de los productos analizados podía subir de precio salvo que se hubiesen producido incrementos en los costes.FACUA recuerda que tanto el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 como las autoridades de protección al consumidor autonómicas tienen competencias sancionadoras ante estas prácticas. Se las otorga el artículo 47 del real decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores. En él se definen las “infracciones en materia de defensa de los consumidores”. Y en la letra f de su apartado 1 indica que lo son “el incumplimiento de las normas reguladoras de precios (…) o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales”.Por ello, la asociación lleva meses pidiendo al ministerio que ahora lidera Pablo Bustinduy que abra una investigación para determinar en qué casos se han producido aumentos en los márgenes de beneficio y sancionar a las empresas responsables.