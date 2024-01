Un laberinto de emociones

Montilla C.F. 1 -- 1 C.D. Utrera “B”

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol ha cosechado este fin de semana un insuficiente empate a un tanto ante el Club Deportivo Utrera “B”. En un encuentro marcado por el recuerdo a Miguel Navarro Polonio , Presidente de Honor de la entidad y miembro de la directiva vinícola, los pupilos de Amador Saavedra “Cañas” no pudieron brindar el triunfo a los fieles aficionados presentes en el Estadio Municipal, pese a contar con numerosas ocasiones de cara a portería e ir por delante en el marcador desde el inicio. Con este resultado, el plantel montillano entra, de nuevo, en zona de descenso.Con todo ello, la contienda comenzó con novedades en el once local. Las bajas de Antonio Luque, Alfonso Carraña, Soto y Javi Guerrero provocaban modificaciones en un plantel necesitado de puntos y que, desde el inicio, mostró su sed de triunfo.Al minuto de juego, una internada de Manolete por banda concluyó con un centro raso al área chica al que Moro no pudo llegar, pero sí un inspirado Luque para establecer el uno a cero. Un temprano gol que permitió a los auriverdes volcar el juego sobre la meta foránea.Las incursiones por banda y una presión alta a la salida de balón del cuadro sevillano hizo mella al filial utrerano. Las sensaciones eran positivas, sin embargo, con el paso de los minutos, las tornas cambiaron. Un disparo de Fernando por encima del larguero daba el primer aviso a un Montilla que fue perdiendo protagonismo en el partido, merced a una mayor posesión del esférico de su rival.A los 17 minutos de juego, Patri estrelló un esférico en el poste, llevando el susto a la parroquia montillana. Con este paisaje sobre el terreno de juego, el Montilla intentó fabricar peligro a través de la búsqueda de los espacios en la defensa y los contragolpes. Pese a ello, la fluidez ofensiva no era tan palpable como en el inicio.Un posible penalti por manos dentro del área utrerana fue la primera dosis de polémica en el choque, alargándose la situación a lo largo del partido. Llegados al minuto 38 de juego, una jugada personal de Marcos por el centro del campo daba pie a un centro al área chica que ni la defensa ni Molero conseguían despejar, disparando Mena al larguero con todo a favor.Dos balones a la madera no eran el mejor presagio para los de Amador Saavedra, que tuvieron en las botas de Ángel Lara la mejor ocasión para ampliar el marcador en la recta final con un disparo de falta que se marchó desviado por escasos centímetros.Entrados en el tiempo de descuento, llegó una nueva actuación arbitral muy cuestionada por los montillanos. Javi Ruiz recibió un golpe en su rostro, cayó tendiendo al terreno de juego y el equipo utrerano continuó la jugada, el árbitro pese a la situación no paró el juego y un centro al área lo materializó Martín al fondo de la red. Las protestas fueron múltiples y los nervios comenzaron a aflorar en sendos equipos, concluyendo el primer acto con el marcador igualado.Tras el paso por vestuarios, el Montilla tuvo la primera oportunidad en un centro medido al área que Moro controló y en el mano a mano, su lanzamiento se fue demasiado cruzado. Tres minutos después, un centro de Manolete lo enlazó Luque con un chut de primeras que Alfredo sacó bajo palos con una meritoria intervención. Eran dos ocasiones consecutivas que dejaban un atisbo de esperanza a los auriverdes.El debut de Capilla, mediocentro ofensivo, con la elástica auriverde, daba otro punto de interés al desenlace del encuentro. Por desgracia, el partido se convirtió en un mar de interrupciones, protestas al colegiado, sustituciones desde ambos banquillos y la dinámica de juego pasó a un segundo plano.Ya en el tiempo añadido, el caos concluyó su función en el feudo vinícola con un mano a mano de Moro que blocó Alfredo y un balón al larguero de Ramón para los visitantes. Un final de encuentro que daba buena muestra de un encuentro con altas dosis de emoción, pero con un marcador que no dejó satisfecho a ninguno de los contendientes.La próxima cita para los montillanos será este domingo, a las 12.30 del mediodía, ante la Unión Polideportiva Viso, en el Estadio Municipal de Montilla. Este choque da el pistoletazo de salida a la segunda vuelta de la competición.Molero, Joaquín, Moro, Javi Ruiz, José Carraña, Maleno, Jaime, Ángel Lara, Manolete y Hugo. También jugaron: Álex de la Cruz, Joselu, José Aguilar y Capilla.Alfredo, Ito, Marcos, Martín, Martín, Carlos, Pepe, Chata, Fernando, Mena, Patri y Manu Jiménez. También jugaron: David, Imanol, Félix, Ramón, Manu Rodríguez y Rafa Rodríguez.Luque (m.1);Martín (m.45).Cózar Andrades, Ildefonso Enrique (MÁLAGA). Amonestó por los locales a Moro, Javi Ruiz, Luque, José Carraña, Ángel Lara, Manolete y Álex de la Cruz. En el bando visitante, los amonestados eran Marcos, Carlos, Félix, Manu Rodríguez y Rafa Rodríguez.Partido correspondiente a la decimocuarta jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en la previa de la contienda por el fallecimiento de Miguel Navarro Polonio.