SATSE reclama la ampliación del Centro de Salud de Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Sindicato de Enfermería SATSE ha reclamado la ampliación del Centro de Salud de Montilla para evitar su colapso "en un corto espacio de tiempo". En un escrito dirigido al Ayuntamiento de Montilla, la organización sostiene que muchos centros de Salud de la provincia necesitan una "importante reforma en su estructura", cuando no, directamente, una "nueva construcción" que, en caso de no llevarse a cabo, podría degenerar en una situación "caótica"."Uno de los objetivos prioritarios de la Consejería de Salud es garantizar la seguridad del paciente, la humanización y la personalización de la atención sanitaria", recuerdan desde SATSE, toda vez que consideran "fundamental" avanzar en la dotación de los recursos necesarios, "no solamente de personal sino de infraestructuras" para conseguir estos objetivos que, a su juicio, "actualmente están mermados en el ámbito de la provincia de Córdoba".SATSE ha solicitado a los alcaldes y grupos municipales de la provincia su "apoyo y mediación" para que, "con urgencia", se pueda resolver el "grave déficit de estructura" en múltiples centros de Salud de la provincia, que presentan un estado "lamentable y tercermundista", en opinión del sindicato."Las enfermeras carecen de consultas de Enfermería, mientras otros profesionales, como matronas o fisioterapeutas, no disponen de los espacios físicos adecuados", aseveran desde SATSE, que también denuncian la existencia de centros que "no reúnen las necesarias condiciones para la atención sanitaria".En ese sentido, SATSE hace responsable a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, a la que también se ha dirigido por escrito para alertar de esta situación, a la vez que responsabiliza a algunos ayuntamientos "por la dejadez y falta de interés para encontrar, en ocasiones, puntos de encuentro para la ubicación y construcción de nuevos centro de Salud", ya que, en opinión del sindicato, "algunos son indignos para prestar la atención sanitaria a la ciudadanía".De esta forma, SATSE demanda una "actuación urgente" para propiciar la ampliación de espacios en los centros de Salud de Iznájar, Cabra, Fernán Núñez, Lucena y Montilla. "La Delegación de Salud de Córdoba, con María Jesús Botella a la cabeza, es la primera responsable del insultante estado en el que se encuentra un número importante de centros de Salud", sostienen desde el sindicato.La organización también censuró la "incapacidad" de Botella para poner fin a "una situación enquistada desde hace años" y que, según SATSE, "afecta directamente a la salud de la ciudadanía". Por ello, han pedido el "compromiso y colaboración" de todos los alcaldes y grupos municipales de las localidades afectadas en la solución de este "grave déficit de infraestructuras en múltiples centros de Salud de la provincia de Córdoba".