Saber que se puede

Montilla Club de Fútbol 3 -- 0 Unión Polideportiva Viso

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol alcanzó en la matinal del domingo un importante triunfo por tres tantos a cero ante la Unión Polideportiva Viso. El cuadro de Amador Saavedra “Cañas” mostró una alta efectividad, aspecto del que venían careciendo los auriverdes durante la temporada. De igual modo, la solidez defensiva y el manejo de los tiempos del partido permitió al conjunto local sumar una victoria que les saca momentáneamente de la zona de descenso.Así, la contienda comenzó con el retorno al once titular de Alfonso Carraña y Soto, piezas claves en el esquema del técnico vinícola. Los primeros compases mostraron a dos equipos intensos, en busca del dominio del esférico.La primera acción ofensiva llegó de manos del cuadro visitante, en un balón al área de Barajas que Carmona golpeó raso a las manos de Molero. El Montilla respondió instantes después con un centro cerrado de Maleno tras una falta que despejó de puños Melli para evitar el peligro.Seguidamente, un balón medido de Joaquín permitió a Moro encontrarse con el esférico en sus pies dentro del área y, con todo a favor, por desgracia para los intereses locales, el ariete mandó su lanzamiento muy desviado. Pese a dichas acciones, el encuentro era más intenso que virtuoso en la fluidez y elaboración del juego.Con esta perspectiva, llegado el ecuador del primer acto, el Montilla tomó ventaja. Moro se internó en el área, cedió para Luque y éste, con un primer disparo, probó al guardameta visueño, que blocó por bajo, aunque el rechace cayó de nuevo en las botas de Luque para, en la segunda tentativa, mandar el esférico al fondo de la red.El gol trajo como consecuencia los mejores minutos de los montillanos en el primer acto. Varios acercamientos consecutivos, destacando un balón que Moro estrelló en el pecho del cancerbero tras ganarle la espalda a la defensa, hicieron mella en una U.P. Viso que no encontró reacción alguna. Los minutos pasaron con el control de la situación por parte de los auriverdes, llegando al descanso con la ventaja en el marcador.Tras el paso por vestuarios, el equipo de Jesús Salmero dio un paso adelante en busca de la igualada. Tras merodear el área auriverde, a los cinco minutos de la reanudación, un cuero desde la derecha de Luna se paseó por el área sin un rematador que pudiera definir la acción.El ímpetu visitante duró lo que tardó el Montilla en ampliar la ventaja. En la primera ocasión del segundo acto para los de Amador Saavedra, una apertura a banda para la incorporación de Alfonso Carraña hizo que el defensa colocase un esférico al área chica que Moro, con un toque sutil, mandó al interior de la portería visueña. Era el dos a cero a los 53 minutos de juego.La ampliación en el marcador volvió a surtir el mismo efecto que el tanto inicial: minutos de caudal ofensivo por parte del plantel local y una clara oportunidad en una muestra de calidad de Luque para zafarse de dos rivales, colocar un esférico al espacio para Manolete y éste, con un fuerte disparo, obligar a Melli a blocar con dificultades.La dinámica no era positiva para un Viso que ni los cambios desde el banquillo ni los efímeros arreones durante la segunda mitad consiguieron meter de lleno en el encuentro. Ya en la recta final, Joaquín realizó un robo, volcó el juego sobre la banda derecha y Manolete fructificó la jugada con una galopada hacía el área que culminó en el tres a cero tras un disparo por bajo.Partido sentenciado y tranquilidad para la parroquia vinícola, agradecida por el esfuerzo de los suyos y con la esperanza de que este sea el camino que se debe seguir en las citas venideras. Con siete puntos de los últimos nueve posibles, los auriverdes visitarán el feudo del Chiclana Club de Fútbol en la próxima jornada, en un duelo directo por la permanencia.Molero, Joaquín, Alfonso Carraña, Soto, Moro, Javi Ruiz, Luque, Maleno, Ángel Lara, Manolete y Hugo. También jugaron: Antonio Luque, Capilla, Javi Guerrero, Jaime, Joselu y José Aguilar.Melli, Cristian, Kike, Julio, Sotero, Josema, Carmona, Juanje, Barajas, Luna e Iván. También jugaron: Ismael, Sombri, Emilio, Baldo, Chico y Maraña.Luque (m.21);Moro (m.53);Manolete (m.78).Extremera Fernández, Alfonso (Granada). Amonestó por los locales a Luque, Maleno, Ángel Lara y Hugo. En el bando visitante los amonestados eran Sotero, Juanje y Sombri.Partido correspondiente a la decimosexta jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.