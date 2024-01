La maldición de Chiclana

Chiclana Club de Fútbol 1 -- 0 Montilla Club de Fútbol

El Montilla Club de Fútbol se presentaba en Chiclana con el objetivo claro de rascar algo positivo de un feudo siempre complicado para los intereses vinícolas. No en vano, de los últimos trece enfrentamiento en tierras chiclaneras, el conjunto vinícola tan solo ha podido puntuar en dos y, todo ello, allá por los años noventa.En la cita de esta temporada, el equipo se presentaba con las bajas de Maleno, Ángel Lara y Luque por acumulación de tarjetas. A pesar de las ausencias, el Montilla dispuso de un once competitivo que, en la primera parte, le puso las cosas complicadas al conjunto gaditano.Sobresalieron así varias ocasiones de Manolete, con un mano a mano con el portero que el jugador montillano no supo definir. Posteriormente, un centro al área que no consiguió rematar bien Álex de la Cruz fue otra de las opciones montillanas.Ya en la segunda mitad, el Chiclana comenzó dominando el balón. Fruto de ello, tuvo varios acercamientos sin demasiado peligro para la meta de Molero. En el minuto 60 llegaría el momento clave del encuentro: un balón en largo fue recogido por Dani Guerrero que, con un buen control y un disparo cruzado, introdujo el balón en la portería vinícola.Un gol que no sentó nada bien a los montillanos, que serían incapaces de reponerse del tanto. De ahí hasta el final, el juego fue escaso, con más corazón que cabeza por parte de los auriverdes, cuya falta de gol en ataque sigue haciendo mella. Ya en la recta final del encuentro, el cansancio y el césped natural hicieron bajar la intensidad en ambos equipos, con varias interrupciones en el juego y sin demasiadas ocasiones.Con esto se llegó al final del encuentro, un partido muy igualado con algo más de dominio montillano en la primera mitad. El Montilla no pudo conseguir la primera victoria del año fuera de casa, dejando un sabor amargo en la plantilla después de un gran trabajo durante la primera parte del choque. El próximo encuentro será en Montilla, el próximo domingo 4 de febrero, a las 12.30 del mediodía, ante la Unión Deportiva Algaida.Fran, Raúl (Kiko 89'), Manzorro, David, Jaime, Juanito Argudo, Sergio (Antonio 89'), Manzano (Marco 62'), Dani Guerrero, Agustín y Alberto Chust (Casero 69')Molero, Antonio Luque (Carraña II 88'), Joaquín, Carraña, Capilla (Javi Guerrero 73'), Soto, Moro (José Aguilar 73'), Javi Ruiz, Álex (Izquierdo 46'), Manolete y Hugo Navarro.Dani Guerrero (59').Ordóñez Martín, Jorge (Sevilla). Amonestó por los locales a Agustín, Alberto Chust, Sergio, David y Marco y, por los visitantes, a Carraña, Manolete, Álex y Capilla.Partido correspondiente a la decimoséptima jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz), ante unos 300 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en la previa de la contienda.