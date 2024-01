La Junta publica una guía para fomentar la igualdad en empresas con menos de 50 personas en plantilla

Herramientas para la igualdad

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha publicado una guía dirigida a las empresas andaluzas con menos de 50 personas trabajadoras para el fomento de la igualdad de oportunidades y de trato.Estas entidades, que constituyen el 98% del tejido empresarial andaluz, no están obligadas a elaborar un Plan de Igualdad, pero sí tienen que cumplir la normativa en materia de igualdad. Por ello, a través de esta guía se proponen una serie de medidas sobre conciliación, el proceso de selección del personal, la formación y la promoción profesional y la prevención del acoso sexual o por razón de género, entre otras cuestiones.La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado la importancia de esta publicación porque "atiende las necesidades de la mayor parte del tejido empresarial andaluz", al mismo tiempo que ha enfatizado que "la igualdad genera riqueza y desarrollo para las empresas, y también modernización y progreso para Andalucía".López ha incidido en que "integrar la perspectiva de género en la gestión de las empresas y organizaciones supone la oportunidad de romper con estereotipos que impiden el ejercicio de la igualdad real, permitiendo optimizar el talento, manteniendo y fidelizando a las trabajadoras y trabajadores, y mejorando así su competitividad y productividad".Esta publicación, que ha elaborado el Instituto Andaluz de la Mujer con la asistencia técnica de AENOR, ofrece a este tipo de empresas un itinerario muy práctico y útil de cuatro pasos que incluye la realización de un diagnóstico de la situación de igualdad entre mujeres y hombres de la plantilla, posibles líneas de actuación y medidas a implementar, así como su seguimiento y evaluación.Además, en cada fase se incluyen cuestionarios y medidas tipos a modo de ejemplo. Andalucía cerró 2023, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), con un total de 263.766 empresas, de las cuales 258.875 tenían menos de 50 personas trabajadores, es decir, el 98,14% del total. La guía está disponible para su consulta y descarga en este enlace En este sentido, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, que participó a finales del pasado año en los talleres 'online' de presentación de la guía a medio millar de entidades, ha señalado que "la igualdad beneficia al conjunto de la ciudadanía y así lo corroboran los datos: un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizado a 13.000 compañías de todo el mundo, indica que tres de cada cuatro empresas del sector privado que han incluido a mujeres en su directiva han incrementado sus beneficios. Este aumento se sitúa entre el 5% y el 20%".Así, esta guía viene a atender las demandas de unas empresas que, pese a no estar obligadas a desarrollar planes de igualdad, sí tienen que impulsar medidas de igualdad en sus organizaciones. El documento se centra en estas medidas y ofrece las herramientas necesarias para que cada empresa analice su situación y establezca las actuaciones que considere adecuadas a sus características y recursos disponibles.Carrión ha explicado que "el itinerario para el diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de las medidas de igualdad se concentra en cuatro fases: constitución de un grupo de trabajo, diagnóstico sobre la situación de mujeres y hombres en la empresa, elaboración de las medidas de igualdad y, por último, seguimiento y evaluación".Con el objeto de facilitar a estas organizaciones el impulso de medidas de igualdad, la guía incorpora cuestionarios para conocer el interés de la plantilla en la igualdad de trato y oportunidades, así como sugerencias o iniciativas que se quiera compartir.También explica cómo realizar un diagnóstico de la situación de la empresa en materia de igualdad y se facilitan actuaciones en diferentes áreas, desde el proceso de selección y contratación, la formación, el teletrabajo, la conciliación y las retribuciones, hasta medidas de prevención de la violencia de género.Asimismo, la directora del IAM ha recordado que "el Instituto Andaluz de la Mujer cuenta con el servicio EQUIPA, desde el que se ofrece asesoramiento experto en el diseño de medidas y planes de igualdad, así como formación especializada en gestión empresarial desde la perspectiva de género, promoviendo entornos laborales libres de discriminación".Carrión ha concluido afirmando que "con esta guía, junto con el asesoramiento permanente y gratuito que se ofrece desde el servicio EQUIPA, se pretende facilitar la adopción de medidas de igualdad entre mujeres y hombres en empresas de menor tamaño, no sólo para su cumplimiento legal, que también, sino para contribuir en el avance de la igualdad de trato y de oportunidades en el mercado laboral andaluz".