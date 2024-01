La Junta aprueba 67 programas para insertar en el mercado laboral a más de 4.000 desempleados de la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, acaba de poner en marcha el programa de proyectos integrales para la inserción laboral, denominado T-Acompañamos , tras aprobar 67 programas que llevarán a cabo las entidades que se han presentado a la convocatoria, tal y como anunció la delegada de Empleo, María Dolores Gálvez.La responsable territorial explicó que estos proyectos facilitarán orientación, formación y acciones de inserción laboral a un total de 4.152 personas desempleadas pertenecientes a colectivos vulnerables, que participarán en proyectos integrales que garantizan el 40 por ciento de inserción, y que supondrá el acceso a un empleo de un mínimo de unas 1.661 personasGálvez confirmó que el SAE ha destinado “un presupuesto superior a 15,4 millones de euros, con los que las entidades que desarrollan estos proyectos (entidades de formación, sin ánimo de lucro, empresas de inserción, corporaciones locales o entidades locales autónomas) afrontarán los costes de atención de las personas participantes, incluyendo los costes de Seguridad Social del personal técnico que preste el servicio a jornada completa”.La delegada incidió en que el objetivo del programaes mejorar la cualificación de las personas desempleadas cordobesas pertenecientes a colectivos vulnerables, “para que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral. Para ello, el programa incluye actuaciones de orientación laboral como el diagnóstico de empleabilidad y el diseño del itinerario personalizado de inserción que facilite la búsqueda de empleo para los participantes”.Los proyectos contemplarán también actuaciones formativas para la adquisición de conocimientos técnicos y competencias laborales y acciones para la inserción como el acompañamiento en el empleo, preparación para la incorporación laboral, prospección del mercado laboral, captación de ofertas y propuesta de candidaturas de las personas participantes.El programa establece que al menos el 40 por ciento de las personas participantes en estos proyectos a las que se les diseñe un proyecto integrado deberá lograr su inserción laboral, por cuenta propia o por cuenta ajena, unas 1.661 personas según los proyectos que se han aprobado.Pueden participar en estos proyectos integrales, que se ejecutarán en los próximos 18 meses por parte de las entidades beneficiarias, las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo no ocupados en el SAE pertenecientes a colectivos vulnerables como son las personas con discapacidad, personas en desempleo de larga duración (durante 12 meses dentro de los 18 meses anteriores al inicio del proyecto), mayores de 45 años, personas migrantes, en situación de exclusión social o perceptoras de prestaciones, subsidio por desempleo o Renta Activa de Inserción.Las entidades recibirán 3.500 euros por persona atendida (aquella que haya recibido al menos 10 horas de acciones de orientación laboral y haya realizado uno o varios cursos de formación de, al menos, 50 horas) y 2.500 euros por persona insertada por cuenta ajena o por cuenta propia.Tendrán la consideración de personas insertada la que reciba al menos 40 horas de orientación laboral para la inserción y se incorpore al mercado laboral por un período no inferior a cuatro meses o no inferior a tres cuando la actividad profesional se desarrolle en el sector agrario.Las entidades beneficiarias de las subvenciones han recibido el 80 por ciento de la misma una vez emitida la resolución de concesión y el 20 por ciento restante lo cobrarán a la finalización del proyecto.