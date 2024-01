El Come&Pizza Montilla supera con solvencia al Salesianos

Come&Pizza Montilla 69 -- 53 Salesianos

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.B. MONTILLA

La vuelta a casa trajo consigo otra alegría para el Come&Pizza Montilla en la categoría Senior Provincial Masculina. El conjunto de Floren Ramos recibía en el Pabellón Municipal de Deportes al Salesianos, conjunto de la parte baja de la clasificación pero que tenía el objetivo de acercarse a una zona media consolidada, precisamente donde se encuentran los vinícolas.El arranque del encuentro fue de máxima igualdad, aunque ya desde el principio se vio la superioridad local, que se hizo notar más aún en el segundo periodo. Un 21-12 amplió la ventaja hasta los doce puntos de diferencia al descanso.Y la reanudación no llevó aparejado un cambio de guion, ya que el dominio montillano se mantuvo, gracias al buen hacer en ataque de jugadores como Edu Merino, Javi Delgado o Víctor Vega. Además, la intensidad defensiva aumentó, dejando a los capitalinos en solo nueve puntos, por los 17 del Montilla.El último cuarto se caracterizó por una mayor rotación en el equipo local, que pecó igualmente de cierta relajación, lo que aprovechó el Salesianos para maquillar el resultado hasta el definitivo 69-53 con el que se cerró el partido.Carlos Ortiz (4), Jorge Delgado (2), Javi Sánchez (2), Víctor Vega (11), Javi Delgado (10), Miguel Bellido (-), Edu Merino (15), Sergio Marqués (8), Rafa Sánchez (-), Antonio Baños (8), Dani Delgado (9) y Mariano Domingo (-).Fernández (-), Aveledo (14), García (5), Martín (1), Vélez (4), Romero (-), González (4), López (11), Gavilán (4), Alcazar (8) y Ortega (2).16-13, 21-12, 17-9 y 15-19.Encuentro correspondiente a la duodécima jornada de la Liga Provincial Masculina disputado en el Pabellón Municipal de Montilla.