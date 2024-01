El Club Atletismo Montilla se conjura para una nueva temporada deportiva

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El salón de actos del Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" acogió este sábado la puesta de largo del Club Atletismo Montilla para la nueva temporada que acaba de comenzar. Durante el transcurso de un acto que contó con la presencia del alcalde de la localidad, Rafael Llamas, así como del teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, la presidenta de la entidad, Ana Herrador Luque, desgranó los objetivos de esta entidad deportiva.A su vez, los atletas Said Diallo y Hugo Hidalgo compartieron sus experiencias como integrantes del Club Atletismo Montilla, mientras que Francisco Perea, padre de tres miembros de la entidad –Sergio, Carmen y Lucas Perea– puso en valor el papel que la organización desempeña no solo como club deportivo sino, también, como escuela de valores. A su vez, también tomó la palabra Rocío Marqués Córdoba.El Club Atletismo Montilla tiene por objetivos fomentar hábitos de actividad física regular y el disfrute del tiempo de ocio a través del atletismo, estableciendo una progresión adecuada del entrenamiento por edades. Se atiende fundamentalmente a las fases de desarrollo motor de los niños desde una perspectiva de desarrollo integral, favoreciendo una evolución óptima de las habilidades y cualidades físicas, y promoviendo a la vez los valores de convivencia, por medio del respeto hacia los demás y el disfrute del atletismo compartido por el grupo.De este modo, también se procura que los jóvenes deportistas profundicen gradualmente en las distintas modalidades atléticas para que llegado el momento, con las condiciones y el trabajo apropiados, aumenten sus posibilidades de éxito según sus objetivos personales a nivel de rendimiento, en relación con la competición o el atletismo de élite.Durante el acto se hizo entrega de los premios que otorga el Club Atletismo Montilla a sus socios por cumplir determinados objetivos. De este modo, resultaron premiados Carlos Bellido Pérez; Maria Dolores Castellano Zamorano; Said Diallo; Ana Herrador Luque; Antonio Gómez Jurado; Estela Hidalgo Castellano y Hugo Hidalgo Castellano.A su vez, fueron reconocidos en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" los atletas María Marqués Casado; Sheila Marqués Casado; Elena Marqués Córdoba; Carmen Perea Castro; Sergio Perea Castro; Francisco Perea Raigón; Saray Rodríguez García; Ana Ruiz Herrador e Igor Ruiz Herrador.