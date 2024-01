Club Baloncesto Montilla: un semillero de talento y valores

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: C.B. MONTILLA

El Club Baloncesto Montilla se ha convertido, con el paso de los años, en todo un semillero de talento y de valores positivos que está marcando la diferencia en la vida de muchos niños y niñas de la localidad. El club, más allá de ser una simple entidad deportiva, se ha erigido en todo un referente de desarrollo personal y de formación integral para muchos jóvenes montillanos y de toda la Campiña Sur cordobesa.Lucía del Valle Castro y Rubén Garrido Hierro se han sumado, en los últimos días, a la extensa nómina de deportistas que, en los últimos años, han destacado no solo por su juego sino, también, por su compromiso con sus compañeros y compañeras de equipo y, también, por su actitud en la cancha, primando siempre el respeto por los rivales.En el caso de, una joven de 15 años que cursa tercero de la ESO en el IES Emilo Canalejo Olmeda y que, este año, milita en el equipo Uni Córdoba Maristas Baloncesto Femenino, el último éxito deportivo le llegó a primeros de mes en Huelva, donde la deportista montillana logró la medalla de bronce en el Campeonato de España de Baloncesto Cadete, formando parte de la Selección Andaluza.Pero los éxitos de Lucía del Valle Castro no son en absoluto flor de un día. No en vano, la jugadora montillana ejerció ya en 2021 como capitana de la Selección Andaluza de Baloncesto Alevín durante el Campeonato de España que se disputó en la localidad gaditana de San Fernando.Por su parte,se proclamó este pasado domingo campeón de Andalucía en los pabellones del Centro Deportivo Sabinillas y Las Viñas de Manilva, en Málaga, donde se disputó el Campeonato de Andalucía A8 de Selecciones Provinciales en categoría Minimasculina.El jugador, que forma parte del combinado Mini del Club Baloncesto Montilla, ha tomado el testigo de su padre, Antonio Jesús Garrido Guzmán,, uno de los puntales del combinado vinícola durante varias temporadas en las que ha aportado seguridad, veteranía y saber estar en la cancha.Con una historia que se remonta cuatro décadas atrás, el Club Baloncesto Montilla ha evolucionado no solo como un referente en las pistas sino, también, como un pilar fundamental en la propia localidad, destacando por su compromiso con la formación integral de niños y jóvenes.Y es que una de las piedras angulares del Club Baloncesto Montilla es su apuesta por inculcar valores positivos a través del deporte. Entre ellos destacan el trabajo en equipo, la disciplina, la tolerancia y el respeto mutuo. Un trabajo que se hace especialmente palpable en una cantera que, desde hace años, viene dando como fruto la aparición de jóvenes talentos que hoy brillan en las selecciones cordobesas y andaluzas.Con la mirada puesta en el futuro, el Club Baloncesto Montilla tiene la firme convicción de seguir forjando éxitos en la cancha y fuera de ella. El compromiso con la formación de jóvenes talentos y la promoción de valores positivos en la comunidad, sin olvidar el relevante papel desarrollado en colaboración con Futuro Singular Córdoba, asegura que el legado del club perdure generación tras generación.En un mundo en el que los valores del deporte son esenciales para la construcción de una sociedad sólida, el Club Baloncesto Montilla se erige como un faro de esperanza y éxito, demostrando que el basket no solo es un juego en la cancha, sino también una herramienta poderosa para transformar la vida de los más pequeños.