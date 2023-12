Venció entre el olvido y la necesidad

Montilla C.F. 2-1 Villafranco C.F.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol abandonó el mal recuerdo que dejó su abultada derrota en Tomares para alcanzar un ajustado triunfo por dos tantos a uno ante el Villafranco. La delicada situación de los vinícolas y la necesaria suma de puntos en el casillero hicieron mella en un equipo que tuvo que sufrir, una vez más, para poder tomar oxígeno en el campeonato liguero.La contienda comenzó con un Montilla presionando a su rival en la salida de balón. Fruto de ello, varios robos en el inicio de las jugadas visitantes provocaron una serie de acercamientos sobre la meta foránea. La defensa isleña y su cancerbero tenían que intervenir para evitar el tanto local.Llegados al minuto 20 de partido, Moro recuperó un esférico, realizó un pase dentro del área y el esférico golpeó en el brazo de Tomi, señalando el colegiado la pena máxima a favor de los vinícolas. Desde los once metros, Soto batió al cancerbero con un disparo ajustado. Era el uno a cero. El tanto fue muy celebrado por la parroquia auriverde, sabedora de la importancia de los tres puntos en disputa.Tras el gol, el choque entró en una fase de imprecisiones, sin un dominador claro pese a los intentos de ambos contendientes. Con esta perspectiva, el Villafranco mostró un poco más de serenidad en el trato de balón, sirviéndole para acercarse a la meta auriverde en dos ocasiones.En primera instancia, un balón controlado por Seydou le permitió introducirse en el área y obligar a Molero a intervenir con una estirada por bajo para arrebatarle el esférico. Instantes después, una jugada de estrategia mal defendida por los montillanos a la salida de un córner dejó a Samu solo para golpear la pelota; su disparo fue demasiado débil y cayó en las manos de Molero. Ya en la recta final, el Montilla buscó en varias contras ampliar su ventaja, salvando los muebles la retaguardia isleña. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el paisaje que sendos equipos planteaban no cambió en demasía. Un Montilla que buscaba la contra y los posibles huecos que dejará atrás el conjunto isleño, mientras, el Villafranco no renunció al encuentro y, a los 56 minutos, estuvo cerca del empate en una jugada personal de Seydou que finalizó con un centro al corazón del área que Angelma, en boca de gol, mandó el cuero por encima del larguero con un remate de cabeza.El susto hizo reaccionar a los montillanos que, en varias acciones combinativas, merodearon la meta defendida por Álvaro. En una de estas jugadas, Moro recibió una falta y en la ejecución de la acción a balón parado llegó el dos a cero. Soto colocó el cuero en la escuadra de la potería con un esbelto disparo ante la estéril estirada del cancerbero. Corría el minuto 62 de juego.La ventaja se amplió y, a pesar de ello, el Montilla no encontró la calma necesaria para controlar el choque. Sin nada que perder, los visitantes volcaron el juego sobre la meta local. Los acercamientos no eran peligrosos, a excepción de un remate de Jesús Marín a la salida de un córner que Molero blocó en el primer palo.Sin embargo, las sensaciones no eran las mejores para los montillanos. Siguió insistiendo el cuadro isleño ante un Montilla poco acertado en la circulación de balón y sin determinación en los metros finales. Ambos banquillos movieron ficha, con objetivos bien distintos.Los montillanos debían serenar las idas y venidas del esférico; buscando el conjunto de Isla Mayor que en ese carrusel constante en el que se estaba transformado la contienda los jugadores de recambio dieran ese plus que les metiera en el encuentro.De este modo, se llegó a la recta final con la expulsión de Alfonso Carraña por doble amarilla, dejando a los montillanos con diez jugadores y un mano a mano del jugador local Joselu que concluyó con un lanzamiento al palo. Dos circunstancias totalmente opuestas para el Montilla que daban un buen ejemplo del panorama que se estaba visualizando sobre el terreno de juego.Un descontrol que tuvo el culmen en el tanto del Villafranco a un minuto del final. Una falta colgada al área no era despejada por la defensa y Marín, en el segundo palo, raseó el esférico para poner en bandeja el gol a Seydou en el área chica.Era el dos a uno definitivo, ya que segundos después el colegiado señaló el pitido final. Un sufrido triunfo que deja al Montilla con 16 puntos, un punto por encima del descenso. La competición volverá para los auriverdes el 14 de enero, una vez finalizado el parón navideño, con el encuentro en casa ante el Club Deportivo Utrera B, siendo esta cita la última jornada de la primera vuelta del campeonato.Molero, Antonio Luque, Alfonso Carraña, Soto, Moro, Javi Ruiz, José Carraña, Javi Guerrero, Maleno, Álex de la Cruz y Ángel Lara. También jugaron: Joaquín, Luque, Jaime, Joselu, Hugo y José Aguilar.Álvaro, Juan Delgado, Jesús Marín, Tomi, Samu, Jacob, Angelma, Rojas, Seydou, Ángel y Curro. También jugaron Barragán, Enrique Japón, Sergio y Fran.Soto, de penalti (m.21);Soto (m.62);Enrique Japón (m.95).Rosas Milla, Pedro Emilio (Jaén). Amonestó por los locales a Soto, Javi Ruiz y Álex de la Cruz. Expulsó por doble amarilla a Alfonso Carraña (m.83). En el lado visitante los amonestados eran Tomi, Samu, Rojas, Curro, Enrique Japón y al segundo entrenador, Cristian Rodríguez.Partido correspondiente a la decimotercera jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.