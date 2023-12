SATSE denuncia ante el Instituto de la Mujer la "negligente falta" de profesionales en el Hospital de Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO / JOSÉ ANTONIO AGUILAR / AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Sindicato de Enfermería SATSE-Córdoba ha registrado una denuncia ante el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para poner en su conocimiento la "negligente falta de personal" en el Hospital de Montilla y en el resto de centros sanitarios de la provincia de Córdoba.Según recoge SATSE en su denuncia, "la situación de riesgo para la seguridad asistencial de los pacientes ingresados en nuestros hospitales es fruto de la ausencia de enfermeras y fisioterapeutas, como consecuencia de la no contratación de profesionales para proteger la necesaria ausencia de quienes caen enfermos, tienen vacaciones, reducciones de jornada por cuidado de hijos menores o personas mayores a su cargo o baja por maternidad".Situaciones que, a juicio del sindicato, han de disponer del correspondiente contrato de sustitución para evitar la "drástica reducción de personal" en las distintas unidades y servicios de los hospitales Reina Sofía de Córdoba, Infanta Margarita de Cabra y Valle de los Pedroches, así como en los hospitales de Montilla, Puente Genil y Peñarroya-Pueblonuevo, todos ellos pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud (SAS).SATSE recuerda que la inmensa mayoría del personal afectado son mujeres y "se da la circunstancia añadida de que, además de su trabajo, la sociedad les adjudica el rol del cuidado, que va mucho más allá de su trabajo en el hospital, ya que alcanza también el papel cuidador en el entorno familiar, el cual se ve gravemente afectado dada la carga asistencial que tienen que soportar cada día en sus respectivos centros de trabajo, con un entorno hostil, cargado de estrés, ansiedad y sufrimiento físico y psíquico".Para SATSE, "el grado de alerta y vigilancia que exige la atención sanitaria y los cuidados a los pacientes ingresados en los hospitales de la provincia de Córdoba no es posible garantizarlo en óptimas condiciones de calidad y seguridad como consecuencia de la falta de personal de enfermería y fisioterapia y el entorno laboral de estrés permanente, ansiedad y agotamiento físico y psíquico en el que se ven obligados a desarrollar su labor asistencial".Por otro lado, el Sindicato de Enfermería recuerda que las direcciones de los hospitales públicos cordobeses están obligados a proteger la salud laboral de los profesionales, como así lo determina la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, diversas sentencias del Tribunal Supremo o la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT)."Pero también tienen la alta responsabilidad de disponer los medios y recursos necesarios para proteger la seguridad y la calidad en la atención sanitaria y cuidados a los pacientes para, entre otras cosas, salvaguardar y proteger su propia vida ante el proceso de una enfermedad que requiere atención e ingreso hospitalario", añade la organización sindical.De este modo, "ante el evidente riesgo para la salud de los profesionales de Enfermería y Fisioterapia y, en paralelo, el riesgo para la seguridad del paciente, como consecuencia de no disponer de los profesionales necesarios en óptimas condiciones de calidad y seguridad", SATSE confía que el IAM "abra con urgencia la correspondiente investigación" para ayudar a resolver esta "arriesgada situación" que, a juicio del sindicato, "pone a prueba diariamente la capacidad de resiliencia de las mujeres enfermeras en los hospitales públicos de la provincia de Córdoba".