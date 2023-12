Las infecciones respiratorias causan el 65% de las consultas a Urgencias en invierno

Prevención de las infecciones

Las infecciones respiratorias causan el 65 por ciento de las consultas a Urgencias que se producen en invierno y es uno de los motivos más frecuentes de ingreso durante esta época del año, según ha indicado el doctor Ángel Delgado , facultativo del servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Córdoba , que ha recordado que tanto la gripe como el resfriado son patologías muy recurrentes cuando llega el frío, pero no son las únicas que pueden presentarse.El doctor Delgado ha explicado que el frío aumenta el riesgo de sufrir una infección respiratoria por varios motivos, ya que en esta época y debido a las bajas temperaturas, la mucosa de la nariz se seca, haciéndose más frágil y funcionando peor como barrera para la entrada de esos virus. Además, la hipotermia (descenso de la temperatura corporal) “también empora el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y cuando bajan las temperaturas pasamos más tiempo en espacios cerrados con otras personas, lo que favorece la propagación aérea de este tipo de microrganismos”.Las enfermedades más frecuentes en invierno son el resfriado común o coriza, originado por multitud de virus respiratorios que producen inflamación en la garganta y zona nasal. Es muy importante tratar bien los catarros, ya que en ocasiones pueden derivar en patologías más graves como las otitis, la neumonía y las bronquitis, según ha afirmado el doctor Delgado. Entre sus síntomas encontramos la congestión nasal, dolor de garganta, estornudos, mucosidad, sensación de irritación ocular y en ocasiones puede presentar fiebre leve.La gripe, originada por el virus de la influenza, y que se diagnostica con test específicos, es la infección vírica más frecuente en otoño-invierno, por lo que “es importante la vacunación de las personas más vulnerables como medida preventiva”. Se manifiesta con dolor muscular, fiebre, cansancio, mucosidad en vías nasales, así como sensación de ahogo, que es importante consultar, ya que en algunos casos puede presentarse con neumonía y requerir un seguimiento más estrecho e, incluso, ingreso hospitalario.La infección por Covid-19 se manifiesta con síntomas parecidos a la gripe, diagnosticándose con los test de antígenos. Es importante su diagnóstico para evitar la propagación del virus en el ámbito familiar, sobre todo si hay personas más vulnerables, y sigue siendo una de las consultas más frecuentes en la actualidad.La laringitis aguda provoca normalmente cuadros de afonía, pudiendo presentar también fiebre, tos seca irritativa, dolor al tragar y dolor de oídos. La faringoamigdalitis aguda se produce por irritación de garganta y puede precisar tratamiento antibiótico. Como síntomas principales se encuentran dolor al tragar, crecimiento de las amígdalas y fiebre.Con la bronquitis aguda se produce una broncoconstricción de la vía respiratoria secundaria a una infección de la vía aérea superior, normalmente se suele presentar con tos seca repetitiva y sensación de ahogo sin esfuerzo. La neumonía está causada por infección por bacterias, virus u hongos, produce fiebre alta y sensación de ahogo y para su diagnóstico es necesaria la realización de una radiografía de tórax, así como la auscultación por parte del facultativo. Es una de las causas de ingreso hospitalario más frecuentes en esta época, sobre todo en personas vulnerables como niños, ancianos o enfermos con patología bronquial previa, ha afirmado el doctor Delgado.El doctor Delgado ha insistido en que para protegernos de las enfermedades de invierno se recomienda “abrigarnos bien en la calle, evitar lugares con grandes aglomeraciones para prevenir contagios, no fumar cerca de los niños ni exponerles al humo del tabaco, y mantener una correcta higiene de manos usando agua y jabón o gel hidroalcohólico. El doctor Delgado ha insistido en que para protegernos de las enfermedades de invierno se recomienda "abrigarnos bien en la calle, evitar lugares con grandes aglomeraciones para prevenir contagios, no fumar cerca de los niños ni exponerles al humo del tabaco, y mantener una correcta higiene de manos usando agua y jabón o gel hidroalcohólico. Además, es aconsejable incorporar a la dieta alimentos que contengan las vitaminas A y C para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico como naranjas, limones, limas, mandarinas y verduras de hoja verde oscura.También hay que recordar ventilar las habitaciones cada día para que el aire se renueve, beber suficiente líquido (así las fosas nasales no se resecarán), usar la mascarilla en lugares concurridos y cerrados, y evitar el contacto con personas enfermas. 