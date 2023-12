La inestabilidad meteorológica no logra frustrar la salida de la Inmaculada Concepción

ÁLVARO CARRASCO / J.P. BELLIDO

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La inestabilidad meteorológica no logró frustrar ayer la procesión extraordinaria con la que la Agrupación de Cofradías de Montilla decidió conmemorar la festividad de la Inmaculada Concepción de María, patrona de España, un cortejo que, por segundo año consecutivo, rindió culto a esta imagen que preside el retablo de la nave del Evangelio de la Parroquia de Santiago Apóstol y que fue realizada por el escultor montillano Lope de Medina Chirinos en la primera mitad del siglo XVII, aunque sus manos y su rostro fueron remodelados posteriormente por las Hermanas Cueto.Pese a las inclemencias meteorológicas, el templo mayor de La Escuchuela acogió, a partir de las 19.00 de la tarde, la santa misa que contó con la presencia de representaciones de las hermandades y cofradías de la localidad, además de algunos fieles montillanos que no quisieron perder la oportunidad de venerar a la Purísima Concepción, imagen que sería patrona de Montilla hasta el siglo XIX, según el historiador Antonio Luis Jiménez Barranco.Tras la celebración de la eucaristía, un cielo encapotado cubría la ciudad, por lo que la Agrupación de Cofradías decidió acortar el itinerario del cortejo que, de este modo, recorrió las calles Iglesia, Arcipreste Fernández Casado, Plaza de la Rosa, San Juan de Ávila, Escuelas, Fernández y Canivell, Plazuela de la Inmaculada, Corredera, Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado e Iglesia.Durante la jornada de hoy viernes, día de la Inmaculada Concepción, se celebrarán numerosos actos en las iglesias montillanas, que han comenzado a las 11.00 de la mañana con la solemne función en honor de la talla de Pedro Roldán que preside el retablo mayor del Convento de Santa Ana.También durante toda la jornada de hoy, la Agrupación de Cofradías promueve una Veneración Mariana Solidaria, en virtud de la cual se recogerán limosnas, alimentos y productos de higiene que irán destinados a las Cáritas Parroquiales. El horario de apertura de cada templo se puede consultar en este enlace De este modo, la Veneración Mariana Solidaria se desarrolla en horario de 11.00 a 14.00 de la tarde y de 17.00 a 21.00 de la noche, permaneciendo expuestas todas las imágenes marianas titulares de las cofradías y hermandades de Pasión de Montilla, además de varias imágenes de Gloria como Nuestra Señora de la Aurora, María Auxiliadora, Nuestra Señora del Rosario, la Virgen de Belén, Nuestra Señora de la Rosa o la Inmaculada Concepción de la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila.La Agrupación de Cofradías solicita a las personas que deseen colaborar con esta iniciativa la aportación de un donativo en forma de alimentos no perecederos –arroz, legumbres, galletas, leche, aceite, pasta o azúcar–, productos de higiene personal o de limpieza o, también, productos infantiles –como potitos o pañales–, con el fin de proveer de fondos tanto las Cáritas parroquiales como el comedor social que existe en la plaza de Ángel Sisternes, junto a la Casa de las Aguas.