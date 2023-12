La Guardia Civil investiga a una persona en Castro del Río por la presunta comisión de un delito contra la flora y la fauna

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios que vienen realizando en la provincia para favorecer el medio ambiente y proteger la flora y la fauna silvestres, ha investigado a un vecino de Castro del Río como presunto autor de un delito contra la flora y fauna por capturar aves fringílidas con medios no selectivos.El Instituto Armado detectó durante un servicio en el medio rural a un varón que salía de una finca de olivar, próxima al casco urbano de Castro del Río, quien, al percatarse de la presencia de la Guardia Civil, se mostró sorprendido, manifestando a los agentes que se encontraba recogiendo setas, por lo que se procedió a su identificación, así como al registro superficial de su vehículo, que se encontraba estacionado y con las puertas abiertas a escasos metros.Tras identificar a esta persona, que resultó ser un vecino de la localidad, los guardias civiles localizaron en el interior del vehículo una bolsa con pipas de girasol, lo que resultó sospechoso a los agentes, que decidieron inspeccionar la zona.En la inspección efectuada, los guardias civiles localizaron dos artefactos trampa, de los utilizados para la captura de aves, en los cuales se habían usado como cebo pipas, como las halladas en su vehículo y unos tallos herbáceos impregnados en una sustancia viscosa y pegajosa dispuestos en forma de entramado-trampa. Asimismo, en el hueco del tronco de un olivo se halló una bolsa de plástico con restos de pegamento y una caja de cola.Durante el rastreo de la zona, los guardias civiles localizaron un jilguero atado mediante un hilo y un arnés al suelo, dispuesto a modo de reclamo, sin identificar y sin anillado, del cual el sospechoso no pudo acreditar su propiedad. En el otro de los dispositivos trampa, se encontraron dos jilgueros y un serín verdecillo pegados a los tallos.Ante ello, los guardias civiles procedieron a comprobar que las aves no sufrían lesión y a su posterior liberación en su hábitat natural, además de abrir una investigación a esta persona como presunta autora de un delito contra la flora y fauna, por capturar aves fringílidas utilizando medios no selectivos.